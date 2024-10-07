https://ria.ru/20241007/vzryvy--1976848905.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 07.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T20:07
2024-10-07T20:07
2024-10-07T20:07
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Одессе прозвучали взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации на 19.51 мск, сигнал воздушной тревоги звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
одесса
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
"Общественное": взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал
"Общественное".
"В Одессе прозвучали взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации на 19.51 мск, сигнал воздушной тревоги звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.