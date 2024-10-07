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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 07.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы прогремели в понедельник в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:42
2024-10-07T07:42
2024-10-07T07:42
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области звучит воздушная тревога.
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в мире, хмельницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
"Общественное": в Хмельницкой области прогремели взрывы