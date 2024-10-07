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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 07.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Взрывы прогремели в понедельник в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T07:42

2024-10-07T07:42

2024-10-07T07:42

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20241007/dnepropetrovsk-1976666081.html

хмельницкая область

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в мире, хмельницкая область, украина