https://ria.ru/20241007/vsu-1976696981.html

Украинские ученые научились скрывать следы применения отравляющих веществ

Украинские ученые научились скрывать следы применения отравляющих веществ - РИА Новости, 07.10.2024

Украинские ученые научились скрывать следы применения отравляющих веществ

Украинские ученые реализовали научную работу, цель которой - создание соединений для устранения последствий применения отравляющих веществ, заявил начальник... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:08

2024-10-07T10:08

2024-10-07T10:08

специальная военная операция на украине

украина

игорь кириллов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинские ученые реализовали научную работу, цель которой - создание соединений для устранения последствий применения отравляющих веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Об особом интересе киевского режима к списочным химикатам свидетельствует деятельность Национальной академии наук Украины. В 2023-2024 годах ее специалистами была реализована научная работа, целью которой являлось создание соединений для устранения последствий применения боевых отравляющих веществ нервно-паралитического (VX, зарин и зоман) и кожно-нарывного (иприт) действия", - сказал Кириллов на брифинге.

https://ria.ru/20241007/khimoruzhie-1976696377.html

украина

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украина, игорь кириллов, вооруженные силы рф