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Украинские ученые научились скрывать следы применения отравляющих веществ
Украинские ученые научились скрывать следы применения отравляющих веществ - РИА Новости, 07.10.2024
Украинские ученые научились скрывать следы применения отравляющих веществ
Украинские ученые реализовали научную работу, цель которой - создание соединений для устранения последствий применения отравляющих веществ, заявил начальник... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:08
2024-10-07T10:08
2024-10-07T10:08
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украина
игорь кириллов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинские ученые реализовали научную работу, цель которой - создание соединений для устранения последствий применения отравляющих веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Об особом интересе киевского режима к списочным химикатам свидетельствует деятельность Национальной академии наук Украины. В 2023-2024 годах ее специалистами была реализована научная работа, целью которой являлось создание соединений для устранения последствий применения боевых отравляющих веществ нервно-паралитического (VX, зарин и зоман) и кожно-нарывного (иприт) действия", - сказал Кириллов на брифинге.
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украина, игорь кириллов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ
Украинские ученые научились скрывать следы применения отравляющих веществ
На Украине создали соединения, скрывающие следы применения отравляющих веществ