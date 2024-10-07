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Международные структуры закроют глаза на преступления ВСУ, заявила дипломат - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/vsu-1976672324.html
Международные структуры закроют глаза на преступления ВСУ, заявила дипломат
Международные структуры закроют глаза на преступления ВСУ, заявила дипломат - РИА Новости, 07.10.2024
Международные структуры закроют глаза на преступления ВСУ, заявила дипломат
Международные структуры закроют глаза на преступления ВСУ в Курской области, заявила в интервью РИА Новости и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T05:11
2024-10-07T05:11
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
обсе
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ВЕНА, 7 окт - РИА Новости. Международные структуры закроют глаза на преступления ВСУ в Курской области, заявила в интервью РИА Новости и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Не имеем никаких иллюзий в отношении того, что международные структуры, включая ОБСЕ, предпочтут, как и прежде в подобных случаях, закрыть глаза на преступления ВСУ при поддержке ряда государств Запада. Отсутствие какой-либо адекватной реакции лишь подтверждает их политическую ангажированность", - отметила Жданова. Ранее дипломат заявляла, что руководство ОБСЕ так и не осудило нападение Киева в Курскую область. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 20,8 тысячи военных, 136 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241006/kiev-1976651836.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, обсе
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ
Международные структуры закроют глаза на преступления ВСУ, заявила дипломат

Дипломат Жданова: ОБСЕ игнорирует преступления ВСУ в Курской области

© AP PhotoПоврежденный памятник Владимиру Ленину в городе Суджа Курской области
Поврежденный памятник Владимиру Ленину в городе Суджа Курской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo
Поврежденный памятник Владимиру Ленину в городе Суджа Курской области. Архивное фото
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ВЕНА, 7 окт - РИА Новости. Международные структуры закроют глаза на преступления ВСУ в Курской области, заявила в интервью РИА Новости и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Не имеем никаких иллюзий в отношении того, что международные структуры, включая ОБСЕ, предпочтут, как и прежде в подобных случаях, закрыть глаза на преступления ВСУ при поддержке ряда государств Запада. Отсутствие какой-либо адекватной реакции лишь подтверждает их политическую ангажированность", - отметила Жданова.
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Ранее дипломат заявляла, что руководство ОБСЕ так и не осудило нападение Киева в Курскую область.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 20,8 тысячи военных, 136 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныОБСЕ
 
 
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