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Володин провел встречу с губернатором Вологодской области

Володин провел встречу с губернатором Вологодской области - РИА Новости, 07.10.2024

Володин провел встречу с губернатором Вологодской области

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым, на которой обсуждались вопросы... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T19:01

2024-10-07T19:01

2024-10-07T19:01

вологодская область

вячеслав володин

георгий филимонов

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, сообщается на сайте Госдумы. "В Государственной Думе в понедельник, 7 октября, состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина и губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона", - сказано на сайте. Сообщается, что обсуждение затронуло законодательные инициативы региона, с которыми Филимонов обратился в ГД, в том числе о запрете розничной продажи алкогольной продукции вблизи объектов культуры, об ограничении розничной торговли никотинсодержащей продукцией и электронными сигаретами (вейпами), о предоставлении права для предприятий-переработчиков сельскохозяйственной продукции заключать договоры о направлении на целевое обучение в вузы и другие инициативы.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав володин, георгий филимонов