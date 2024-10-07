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Володин провел встречу с губернатором Вологодской области
Володин провел встречу с губернатором Вологодской области - РИА Новости, 07.10.2024
Володин провел встречу с губернатором Вологодской области
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым, на которой обсуждались вопросы... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T19:01
2024-10-07T19:01
2024-10-07T19:01
вологодская область
вячеслав володин
георгий филимонов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, сообщается на сайте Госдумы. "В Государственной Думе в понедельник, 7 октября, состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина и губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона", - сказано на сайте. Сообщается, что обсуждение затронуло законодательные инициативы региона, с которыми Филимонов обратился в ГД, в том числе о запрете розничной продажи алкогольной продукции вблизи объектов культуры, об ограничении розничной торговли никотинсодержащей продукцией и электронными сигаретами (вейпами), о предоставлении права для предприятий-переработчиков сельскохозяйственной продукции заключать договоры о направлении на целевое обучение в вузы и другие инициативы.
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вячеслав володин, георгий филимонов
Вологодская область, Вячеслав Володин, Георгий Филимонов
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, сообщается на сайте Госдумы.
"В Государственной Думе в понедельник, 7 октября, состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина и губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона", - сказано на сайте.
Сообщается, что обсуждение затронуло законодательные инициативы региона, с которыми Филимонов обратился в ГД, в том числе о запрете розничной продажи алкогольной продукции вблизи объектов культуры, об ограничении розничной торговли никотинсодержащей продукцией и электронными сигаретами (вейпами), о предоставлении права для предприятий-переработчиков сельскохозяйственной продукции заключать договоры о направлении на целевое обучение в вузы и другие инициативы.