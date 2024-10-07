https://ria.ru/20241007/vladivostok-1976727887.html

ФСБ раскрыла подробности подготовки диверсии на базе ВКС во Владивостоке

ФСБ раскрыла подробности подготовки диверсии на базе ВКС во Владивостоке - РИА Новости, 07.10.2024

ФСБ раскрыла подробности подготовки диверсии на базе ВКС во Владивостоке

Преступник, готовивший диверсию на базе воздушно-космических сил (ВКС) во Владивостоке, осознавал, что готовит диверсию, и хотел заработать денег, сообщили в... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:24

2024-10-07T11:24

2024-10-07T11:49

происшествия

владивосток

артем

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

воздушно-космические силы россии

служба безопасности украины

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Преступник, готовивший диверсию на базе воздушно-космических сил (ВКС) во Владивостоке, осознавал, что готовит диверсию, и хотел заработать денег, сообщили в ФСБ. ФСБ обнародовала видео, в котором молодой человек дает признательные показания. "В конце ноября-начале декабря я был завербован сотрудником СБУ Артуром для совершения поджогов на железной дороге... Я осознавал, что мы готовим диверсию, но все равно хотел заработать денег", - сказал он. Кроме того, другой его подельник сообщил, что они с другом сняли квартиру в городе Артем для подготовки совершения противоправных действий. Вербовщик, по его словам, обещал им оплату за их действия в размере 12 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240403/fsb-1937535246.html

владивосток

артем

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происшествия, владивосток, артем, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, служба безопасности украины