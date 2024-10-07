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ФСБ раскрыла подробности подготовки диверсии на базе ВКС во Владивостоке - РИА Новости, 07.10.2024
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11:24 07.10.2024 (обновлено: 11:49 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/vladivostok-1976727887.html
ФСБ раскрыла подробности подготовки диверсии на базе ВКС во Владивостоке
ФСБ раскрыла подробности подготовки диверсии на базе ВКС во Владивостоке - РИА Новости, 07.10.2024
ФСБ раскрыла подробности подготовки диверсии на базе ВКС во Владивостоке
Преступник, готовивший диверсию на базе воздушно-космических сил (ВКС) во Владивостоке, осознавал, что готовит диверсию, и хотел заработать денег, сообщили в... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:24
2024-10-07T11:49
происшествия
владивосток
артем
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
воздушно-космические силы россии
служба безопасности украины
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Преступник, готовивший диверсию на базе воздушно-космических сил (ВКС) во Владивостоке, осознавал, что готовит диверсию, и хотел заработать денег, сообщили в ФСБ. ФСБ обнародовала видео, в котором молодой человек дает признательные показания. "В конце ноября-начале декабря я был завербован сотрудником СБУ Артуром для совершения поджогов на железной дороге... Я осознавал, что мы готовим диверсию, но все равно хотел заработать денег", - сказал он. Кроме того, другой его подельник сообщил, что они с другом сняли квартиру в городе Артем для подготовки совершения противоправных действий. Вербовщик, по его словам, обещал им оплату за их действия в размере 12 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240403/fsb-1937535246.html
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происшествия, владивосток, артем, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, служба безопасности украины
Происшествия, Владивосток, Артем, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воздушно-космические силы России, Служба безопасности Украины
ФСБ раскрыла подробности подготовки диверсии на базе ВКС во Владивостоке

ФСБ: готовивший диверсию во Владивостоке сознавался, что хотел заработать

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / ФСБ России
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Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Преступник, готовивший диверсию на базе воздушно-космических сил (ВКС) во Владивостоке, осознавал, что готовит диверсию, и хотел заработать денег, сообщили в ФСБ.
ФСБ обнародовала видео, в котором молодой человек дает признательные показания.
"В конце ноября-начале декабря я был завербован сотрудником СБУ Артуром для совершения поджогов на железной дороге... Я осознавал, что мы готовим диверсию, но все равно хотел заработать денег", - сказал он.
Кроме того, другой его подельник сообщил, что они с другом сняли квартиру в городе Артем для подготовки совершения противоправных действий. Вербовщик, по его словам, обещал им оплату за их действия в размере 12 миллионов рублей.
Задержание подростков, пытавшихся совершить диверсию в Уфе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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ПроисшествияВладивостокАртемФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Воздушно-космические силы РоссииСлужба безопасности Украины
 
 
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