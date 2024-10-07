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В Узбекистане заявили о больших возможностях для сотрудничества стран СНГ
В Узбекистане заявили о больших возможностях для сотрудничества стран СНГ - РИА Новости, 07.10.2024
В Узбекистане заявили о больших возможностях для сотрудничества стран СНГ
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов заявил о больших возможностях для развития сотрудничества стран СНГ в сфере экономики. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T20:01
2024-10-07T20:01
2024-10-07T20:01
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ТАШКЕНТ, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов заявил о больших возможностях для развития сотрудничества стран СНГ в сфере экономики. "Мы видим большие возможности для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах, особенно в области экономического сотрудничества", - написал Саидов в своем Telegram-канале по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, проходившего в Москве в понедельник. Саидов отметил давние исторические связи, объединяющие страны Содружества. По его словам, в центре внимания участников заседания Совета министров иностранных дел СНГ были вопросы создания максимально благоприятных условий для торговли, для разрешения обостряющихся по всему миру конфликтов, объединения усилий для обеспечения мира и процветания, а также актуальные региональные и глобальные темы.
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узбекистан, москва, снг, содружество
Узбекистан, Москва, СНГ, Содружество
В Узбекистане заявили о больших возможностях для сотрудничества стран СНГ
Глава МИД Узбекистана Саидов: СНГ нарастит сотрудничество в сфере экономики