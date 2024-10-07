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В Узбекистане заявили о больших возможностях для сотрудничества стран СНГ - РИА Новости, 07.10.2024
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20:01 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/uzbekistan-1976848004.html
В Узбекистане заявили о больших возможностях для сотрудничества стран СНГ
В Узбекистане заявили о больших возможностях для сотрудничества стран СНГ - РИА Новости, 07.10.2024
В Узбекистане заявили о больших возможностях для сотрудничества стран СНГ
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов заявил о больших возможностях для развития сотрудничества стран СНГ в сфере экономики. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T20:01
2024-10-07T20:01
узбекистан
москва
снг
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ТАШКЕНТ, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов заявил о больших возможностях для развития сотрудничества стран СНГ в сфере экономики. "Мы видим большие возможности для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах, особенно в области экономического сотрудничества", - написал Саидов в своем Telegram-канале по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, проходившего в Москве в понедельник. Саидов отметил давние исторические связи, объединяющие страны Содружества. По его словам, в центре внимания участников заседания Совета министров иностранных дел СНГ были вопросы создания максимально благоприятных условий для торговли, для разрешения обостряющихся по всему миру конфликтов, объединения усилий для обеспечения мира и процветания, а также актуальные региональные и глобальные темы.
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узбекистан, москва, снг, содружество
Узбекистан, Москва, СНГ, Содружество
В Узбекистане заявили о больших возможностях для сотрудничества стран СНГ

Глава МИД Узбекистана Саидов: СНГ нарастит сотрудничество в сфере экономики

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана
Государственный флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТАШКЕНТ, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов заявил о больших возможностях для развития сотрудничества стран СНГ в сфере экономики.
"Мы видим большие возможности для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах, особенно в области экономического сотрудничества", - написал Саидов в своем Telegram-канале по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, проходившего в Москве в понедельник.
Саидов отметил давние исторические связи, объединяющие страны Содружества.
По его словам, в центре внимания участников заседания Совета министров иностранных дел СНГ были вопросы создания максимально благоприятных условий для торговли, для разрешения обостряющихся по всему миру конфликтов, объединения усилий для обеспечения мира и процветания, а также актуальные региональные и глобальные темы.
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