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Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергохаба - РИА Новости, 07.10.2024
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16:43 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976809759.html
Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергохаба
Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергохаба - РИА Новости, 07.10.2024
Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергохаба
Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба с использованием украинских газохранилищ, сообщил в понедельник украинский РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:43
2024-10-07T16:43
словакия
украина
ужгород
денис шмыгаль
роберт фицо
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба с использованием украинских газохранилищ, сообщил в понедельник украинский премьер Денис Шмыгаль. В понедельник в украинском Ужгороде состоялся очередной раунд переговоров кабминов Словакии и Украины. "Договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба, который имеет целью использование наших газовых хранилищ", - сказал Шмыгаль на брифинге по итогам встречи с премьером Словакии Робертом Фицо. По его словам, совместно со Словакией также реализуется проект по модернизации электрического интерконнектора "Мукачево — Вельке Капушаны", завершить работы планируется к концу 2028 года. Ранее в понедельник Фицо заявил, что Киев подтвердил заинтересованность в использовании созданной на своей территории для транзита газа и нефти инфраструктуры.
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словакия, украина, ужгород, денис шмыгаль, роберт фицо
Словакия, Украина, Ужгород, Денис Шмыгаль, Роберт Фицо
Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергохаба

Шмыгаль: Украина и Словакия создадут восточно-европейский энергетический хаб

© AP Photo / Ukrainian Government Press ServiceПремьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Ужгороде
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Ужгороде - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Ukrainian Government Press Service
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Ужгороде
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба с использованием украинских газохранилищ, сообщил в понедельник украинский премьер Денис Шмыгаль.
В понедельник в украинском Ужгороде состоялся очередной раунд переговоров кабминов Словакии и Украины.
"Договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба, который имеет целью использование наших газовых хранилищ", - сказал Шмыгаль на брифинге по итогам встречи с премьером Словакии Робертом Фицо.
По его словам, совместно со Словакией также реализуется проект по модернизации электрического интерконнектора "Мукачево — Вельке Капушаны", завершить работы планируется к концу 2028 года.
Ранее в понедельник Фицо заявил, что Киев подтвердил заинтересованность в использовании созданной на своей территории для транзита газа и нефти инфраструктуры.
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СловакияУкраинаУжгородДенис ШмыгальРоберт Фицо
 
 
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