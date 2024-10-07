https://ria.ru/20241007/ukraina-1976809759.html

Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергохаба

Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергохаба - РИА Новости, 07.10.2024

Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергохаба

Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба с использованием украинских газохранилищ, сообщил в понедельник украинский РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:43

2024-10-07T16:43

2024-10-07T16:43

словакия

украина

ужгород

денис шмыгаль

роберт фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923227903_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_e1a022272211ebd54630cf69575935b9.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба с использованием украинских газохранилищ, сообщил в понедельник украинский премьер Денис Шмыгаль. В понедельник в украинском Ужгороде состоялся очередной раунд переговоров кабминов Словакии и Украины. "Договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба, который имеет целью использование наших газовых хранилищ", - сказал Шмыгаль на брифинге по итогам встречи с премьером Словакии Робертом Фицо. По его словам, совместно со Словакией также реализуется проект по модернизации электрического интерконнектора "Мукачево — Вельке Капушаны", завершить работы планируется к концу 2028 года. Ранее в понедельник Фицо заявил, что Киев подтвердил заинтересованность в использовании созданной на своей территории для транзита газа и нефти инфраструктуры.

https://ria.ru/20240731/neft-1963299168.html

словакия

украина

ужгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

словакия, украина, ужгород, денис шмыгаль, роберт фицо