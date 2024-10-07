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В Саратове мужчину, зарезавшего жену, заподозрили в новом убийстве - РИА Новости, 07.10.2024
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16:12 07.10.2024 (обновлено: 16:33 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/ubiystvo-1976803447.html
В Саратове мужчину, зарезавшего жену, заподозрили в новом убийстве
В Саратове мужчину, зарезавшего жену, заподозрили в новом убийстве - РИА Новости, 07.10.2024
В Саратове мужчину, зарезавшего жену, заподозрили в новом убийстве
Жителя Саратова, ранее судимого за убийство жены, задержали по подозрению в убийстве новой возлюбленной, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:12
2024-10-07T16:33
происшествия
россия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 7 окт — РИА Новости. Жителя Саратова, ранее судимого за убийство жены, задержали по подозрению в убийстве новой возлюбленной, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Мужчина встречался с 27-летней девушкой. Она сказала ему, что он не меняется, отношения не меняются, что она с ним больше не хочет быть. Он ее обнял и порезал &lt;…&gt; Девушка скончалась на месте", — сказал собеседник агентства. По его словам, первую судимость мужчина получил за то, что зарезал жену, которая хотела разорвать с ним отношения. В региональном главке Следственного комитета уточнили, что инцидент произошел накануне в салоне сотовой связи на проспекте Строителей. Погибшая — сотрудница салона, она умерла от многочисленных ножевых ран.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.По части первой статьи 105 Уголовного кодекса, максимально наказание — до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241004/novocherkassk-1976379722.html
https://ria.ru/20230225/ubiystvo-1854254608.html
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происшествия, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове мужчину, зарезавшего жену, заподозрили в новом убийстве

В Саратове зарезавшего жену мужчину заподозрили в убийстве новой возлюбленной

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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САРАТОВ, 7 окт — РИА Новости. Жителя Саратова, ранее судимого за убийство жены, задержали по подозрению в убийстве новой возлюбленной, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Мужчина встречался с 27-летней девушкой. Она сказала ему, что он не меняется, отношения не меняются, что она с ним больше не хочет быть. Он ее обнял и порезал <…> Девушка скончалась на месте", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, первую судимость мужчина получил за то, что зарезал жену, которая хотела разорвать с ним отношения.
В региональном главке Следственного комитета уточнили, что инцидент произошел накануне в салоне сотовой связи на проспекте Строителей. Погибшая — сотрудница салона, она умерла от многочисленных ножевых ран.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
По части первой статьи 105 Уголовного кодекса, максимально наказание — до 15 лет лишения свободы.
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