https://ria.ru/20241007/ubiystvo-1976803447.html

В Саратове мужчину, зарезавшего жену, заподозрили в новом убийстве

В Саратове мужчину, зарезавшего жену, заподозрили в новом убийстве - РИА Новости, 07.10.2024

В Саратове мужчину, зарезавшего жену, заподозрили в новом убийстве

Жителя Саратова, ранее судимого за убийство жены, задержали по подозрению в убийстве новой возлюбленной, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:12

2024-10-07T16:12

2024-10-07T16:33

происшествия

россия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 7 окт — РИА Новости. Жителя Саратова, ранее судимого за убийство жены, задержали по подозрению в убийстве новой возлюбленной, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Мужчина встречался с 27-летней девушкой. Она сказала ему, что он не меняется, отношения не меняются, что она с ним больше не хочет быть. Он ее обнял и порезал <…> Девушка скончалась на месте", — сказал собеседник агентства. По его словам, первую судимость мужчина получил за то, что зарезал жену, которая хотела разорвать с ним отношения. В региональном главке Следственного комитета уточнили, что инцидент произошел накануне в салоне сотовой связи на проспекте Строителей. Погибшая — сотрудница салона, она умерла от многочисленных ножевых ран.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.По части первой статьи 105 Уголовного кодекса, максимально наказание — до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241004/novocherkassk-1976379722.html

https://ria.ru/20230225/ubiystvo-1854254608.html

россия

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)