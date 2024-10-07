https://ria.ru/20241007/tsakhal-1976835464.html

ВВС Израиля атаковали более 120 объектов "Хезболлы" за час

ВВС Израиля атаковали более 120 объектов "Хезболлы" за час - РИА Новости, 07.10.2024

ВВС Израиля атаковали более 120 объектов "Хезболлы" за час

Израиль задействовал сто военных самолетов для масштабного удара по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, сообщила ЦАХАЛ. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T18:43

2024-10-07T18:43

2024-10-07T19:55

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — РИА Новости. Израиль задействовал сто военных самолетов для масштабного удара по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, сообщила ЦАХАЛ."На основе точных данный военной разведки ВВС Израиля провели масштабную воздушную операцию и в течение часа нанесли удары по более чем 120 террористическим целям на юге Ливана", — говорится в пресс-релизе.Уточняется, что цели принадлежали различным подразделениям ливанского шиитского движения "Хезболла", включая его региональные подразделения, элитный отряд "Радван", ракетные силы и разведывательное управление.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает бомбардировки. От ударов погибли уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, около 90 тысяч стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения домой 60 тысяч жителей северных районов страны, которые эвакуировались из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241007/hamas-1976832775.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан