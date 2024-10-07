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ЦАХАЛ заявила о более 120 выпущенных по Израилю снарядах из Ливана
ЦАХАЛ заявила о более 120 выпущенных по Израилю снарядах из Ливана - РИА Новости, 07.10.2024
ЦАХАЛ заявила о более 120 выпущенных по Израилю снарядах из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в воскресенье более 120 снарядов были выпущены по территории страны ливанским движением "Хезболлах". РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T00:17
2024-10-07T00:17
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в воскресенье более 120 снарядов были выпущены по территории страны ливанским движением "Хезболлах". "За сегодняшний день (воскресенье) более 120 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболлах", пересекли территорию Израиля со стороны Ливана", - говорится в сообщении армии. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о более 120 выпущенных по Израилю снарядах из Ливана
ЦАХАЛ: "Хезболла" выпустила более 120 снарядов по Израилю за сутки