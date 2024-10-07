https://ria.ru/20241007/trevoga-1976669799.html

В Киеве вновь объявили воздушную тревогу

В Киеве вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.10.2024

В Киеве вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T03:41

2024-10-07T03:41

2024-10-07T03:41

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 3.30 мск. В прошлый раз тревогу в Киеве объявляли в 2.21, в 2.58 ее отменили. Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях страны. Кроме того, в 3.18 сигнал воздушной тревоги был объявлен в Житомирской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241007/dnepropetrovsk-1976666081.html

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