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Подмосковье завоевало серебро на соревнованиях по настольному теннису
Подмосковье завоевало серебро на соревнованиях по настольному теннису - РИА Новости, 07.10.2024
Подмосковье завоевало серебро на соревнованиях по настольному теннису
Мужская сборная Подмосковья завоевала второе место на Кубке России по настольному теннису. Спортсмены победили команды из Москвы и Петербурга. Об этом сообщил... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T18:56
2024-10-07T18:56
2024-10-07T18:57
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Мужская сборная Подмосковья завоевала второе место на Кубке России по настольному теннису. Спортсмены победили команды из Москвы и Петербурга. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на информацию минспорта региона.В финале подмосковная команда уступила противникам из Оренбургской области с итоговым счетом 1:2. Бронзу получили москвичи и петербуржцы. Подмосковье представляли воспитанники тренера Руслана Степанова: Лев Волин, Алексей Жуков, Рамиль Мутыгуллин, Матвей Рязанцев и Василий Поляков. В соревнованиях участвовали 16 мужских и 16 женских команд.
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