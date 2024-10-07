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Подмосковье завоевало серебро на соревнованиях по настольному теннису - РИА Новости, 07.10.2024
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Новости Подмосковья
 
18:56 07.10.2024 (обновлено: 18:57 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/tennis-1976838971.html
Подмосковье завоевало серебро на соревнованиях по настольному теннису
Подмосковье завоевало серебро на соревнованиях по настольному теннису - РИА Новости, 07.10.2024
Подмосковье завоевало серебро на соревнованиях по настольному теннису
Мужская сборная Подмосковья завоевала второе место на Кубке России по настольному теннису. Спортсмены победили команды из Москвы и Петербурга. Об этом сообщил... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T18:56
2024-10-07T18:57
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Мужская сборная Подмосковья завоевала второе место на Кубке России по настольному теннису. Спортсмены победили команды из Москвы и Петербурга. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на информацию минспорта региона.В финале подмосковная команда уступила противникам из Оренбургской области с итоговым счетом 1:2. Бронзу получили москвичи и петербуржцы. Подмосковье представляли воспитанники тренера Руслана Степанова: Лев Волин, Алексей Жуков, Рамиль Мутыгуллин, Матвей Рязанцев и Василий Поляков. В соревнованиях участвовали 16 мужских и 16 женских команд.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье завоевало серебро на соревнованиях по настольному теннису

© Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спортаПодмосковье завоевало серебро на соревнованиях по настольному теннису
Подмосковье завоевало серебро на соревнованиях по настольному теннису - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Мужская сборная Подмосковья завоевала второе место на Кубке России по настольному теннису. Спортсмены победили команды из Москвы и Петербурга. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на информацию минспорта региона.
В финале подмосковная команда уступила противникам из Оренбургской области с итоговым счетом 1:2. Бронзу получили москвичи и петербуржцы. Подмосковье представляли воспитанники тренера Руслана Степанова: Лев Волин, Алексей Жуков, Рамиль Мутыгуллин, Матвей Рязанцев и Василий Поляков. В соревнованиях участвовали 16 мужских и 16 женских команд.
 
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