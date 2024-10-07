https://ria.ru/20241007/tennis-1976838971.html

Подмосковье завоевало серебро на соревнованиях по настольному теннису

Подмосковье завоевало серебро на соревнованиях по настольному теннису - РИА Новости, 07.10.2024

Подмосковье завоевало серебро на соревнованиях по настольному теннису

Мужская сборная Подмосковья завоевала второе место на Кубке России по настольному теннису. Спортсмены победили команды из Москвы и Петербурга. Об этом сообщил... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T18:56

2024-10-07T18:56

2024-10-07T18:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Мужская сборная Подмосковья завоевала второе место на Кубке России по настольному теннису. Спортсмены победили команды из Москвы и Петербурга. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на информацию минспорта региона.В финале подмосковная команда уступила противникам из Оренбургской области с итоговым счетом 1:2. Бронзу получили москвичи и петербуржцы. Подмосковье представляли воспитанники тренера Руслана Степанова: Лев Волин, Алексей Жуков, Рамиль Мутыгуллин, Матвей Рязанцев и Василий Поляков. В соревнованиях участвовали 16 мужских и 16 женских команд.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)