https://ria.ru/20241007/tekhnologii-1976841767.html

В США рассказали о титановой российской подлодке, побившей все рекорды

В США рассказали о титановой российской подлодке, побившей все рекорды - РИА Новости, 07.10.2024

В США рассказали о титановой российской подлодке, побившей все рекорды

Спроектированная в СССР титановая подводная лодка превзошла американские технологии и побила рекорды, пишет журнал National Interest. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T19:19

2024-10-07T19:19

2024-10-07T20:34

в мире

сша

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Спроектированная в СССР титановая подводная лодка превзошла американские технологии и побила рекорды, пишет журнал National Interest."Лиру" спроектировали быстрой, незаметной, маневренной и небольшой; ее создали, чтобы превзойти американцев", — говорится в тексте.Автор добавил, что в США осознавали преимущества советской подлодки и отказались от проектирования собственной."Американцам пришлось бы создать цепочку поставок титана, необходимого для корпуса, и они решили, что усилия и затраты того не стоят", — пояснил эксперт.Подводные лодки проектов 705, 705К "Лира" — серия атомных подводных лодок, единственный в мире серийный проект АПЛ на реакторе с жидкометаллическим теплоносителем. Небольшие высокоскоростные одновальные лодки с титановым корпусом не имели аналогов по скорости и маневренности и предназначались для уничтожения подлодок противника.

https://ria.ru/20241005/ssha-1976453029.html

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в мире, сша, ссср