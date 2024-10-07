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В США рассказали о титановой российской подлодке, побившей все рекорды - РИА Новости, 07.10.2024
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19:19 07.10.2024 (обновлено: 20:34 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/tekhnologii-1976841767.html
В США рассказали о титановой российской подлодке, побившей все рекорды
В США рассказали о титановой российской подлодке, побившей все рекорды - РИА Новости, 07.10.2024
В США рассказали о титановой российской подлодке, побившей все рекорды
Спроектированная в СССР титановая подводная лодка превзошла американские технологии и побила рекорды, пишет журнал National Interest. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T19:19
2024-10-07T20:34
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Спроектированная в СССР титановая подводная лодка превзошла американские технологии и побила рекорды, пишет журнал National Interest."Лиру" спроектировали быстрой, незаметной, маневренной и небольшой; ее создали, чтобы превзойти американцев", — говорится в тексте.Автор добавил, что в США осознавали преимущества советской подлодки и отказались от проектирования собственной."Американцам пришлось бы создать цепочку поставок титана, необходимого для корпуса, и они решили, что усилия и затраты того не стоят", — пояснил эксперт.Подводные лодки проектов 705, 705К "Лира" — серия атомных подводных лодок, единственный в мире серийный проект АПЛ на реакторе с жидкометаллическим теплоносителем. Небольшие высокоскоростные одновальные лодки с титановым корпусом не имели аналогов по скорости и маневренности и предназначались для уничтожения подлодок противника.
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в мире, сша, ссср
В мире, США, СССР
В США рассказали о титановой российской подлодке, побившей все рекорды

National Interest: титановая подлодка "Лира" превзошла американские технологии

© Фото : public domainПодводная лодка проекта "Лира"
Подводная лодка проекта Лира - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : public domain
Подводная лодка проекта "Лира". Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Спроектированная в СССР титановая подводная лодка превзошла американские технологии и побила рекорды, пишет журнал National Interest.
"Лиру" спроектировали быстрой, незаметной, маневренной и небольшой; ее создали, чтобы превзойти американцев", — говорится в тексте.
Автор добавил, что в США осознавали преимущества советской подлодки и отказались от проектирования собственной.
"Американцам пришлось бы создать цепочку поставок титана, необходимого для корпуса, и они решили, что усилия и затраты того не стоят", — пояснил эксперт.
Подводные лодки проектов 705, 705К "Лира" — серия атомных подводных лодок, единственный в мире серийный проект АПЛ на реакторе с жидкометаллическим теплоносителем. Небольшие высокоскоростные одновальные лодки с титановым корпусом не имели аналогов по скорости и маневренности и предназначались для уничтожения подлодок противника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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