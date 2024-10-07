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Экс-президент Индонезии оценила развитие России за последние 20 лет

Экс-президент Индонезии оценила развитие России за последние 20 лет - РИА Новости, 07.10.2024

Экс-президент Индонезии оценила развитие России за последние 20 лет

Российское общество стало более открытым и развитым за последние 20 лет, заявила в интервью РИА Новости экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T02:29

2024-10-07T02:29

2024-10-07T02:29

в мире

россия

индонезия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российское общество стало более открытым и развитым за последние 20 лет, заявила в интервью РИА Новости экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри. Экс-президент Индонезии и глава крупнейшей партии страны PDI-P отметила, что Россия изменилась в лучшую сторону с тех пор, как она посещала РФ в прошлый раз около 20 лет назад. "Я вижу российское общество более развитым, более открытым и исторически обладающим высоким числом цивилизационных достижений. Все это - важные активы для будущего России и ее вклада в совершенствование мировой цивилизации", - отметила собеседница агентства.

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россия

индонезия

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в мире, россия, индонезия