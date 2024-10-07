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Житель Суджи рассказал об издевательствах со стороны солдат ВСУ - РИА Новости, 07.10.2024
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05:18 07.10.2024 (обновлено: 16:31 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/sudzha-1976672640.html
Житель Суджи рассказал об издевательствах со стороны солдат ВСУ
Житель Суджи рассказал об издевательствах со стороны солдат ВСУ - РИА Новости, 07.10.2024
Житель Суджи рассказал об издевательствах со стороны солдат ВСУ
Житель приграничного города Суджа Курской области по имени Сергей рассказал об издевательствах боевиков ВСУ над мирным населением, а также о мародерстве... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T05:18
2024-10-07T16:31
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Житель приграничного города Суджа Курской области по имени Сергей рассказал об издевательствах боевиков ВСУ над мирным населением, а также о мародерстве украинских военных и иностранных наемников, видео предоставило Минобороны РФ. "Говорят: "Документы". Я говорю: "Дома". Мы пошли домой. Двое их. Автоматы американские. Когда я потянулся к ящику с документами, один ударил меня прикладом по затылку, а второй в ногу, скомандовали "сидеть!", - сказал Сергей. От дальнейших издевательств его спасло то, что в этот момент "досмотрщиков" вызвали по рации. Те предупредили, что если мужчина убежит, то "будет хуже". По словам пострадавшего, один из боевиков имел "прибалтийский вид". После того, как они ушли, Сергей выбежал на улицу, где услышал женские и детские крики, а затем стрельбу. После наступила тишина. Сергей спрятался в подвале под полом своего дома, просидев в нем до ночи. Он слышал, как вернулись националисты, как они били посуду и разбивали шкафы, пытаясь найти что-то ценное. Когда стемнело, Сергей выбрался из укрытия, пошел в сторону Суджи. "До вокзала дошли. Дронов много было. Сразу по вокзалу прилетело, в парапет, кирпич весь летит, и в остановку летит, напротив магазин мебельный, дрон туда - сразу пожар", - рассказал Сергей. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 20,8 тысячи военных, 136 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241007/sudzha-1976672499.html
https://ria.ru/20241007/vsu-1976672324.html
https://ria.ru/20241007/ugledar-1976672178.html
россия
курская область
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Мирные жители Суджи о зверствах ВСУ в приграничном районе Курской области
Мирные жители Суджи о зверствах ВСУ в приграничном районе Курской области
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины
Житель Суджи рассказал об издевательствах со стороны солдат ВСУ

Житель Суджи рассказал, как солдаты ВСУ били его прикладом

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Житель приграничного города Суджа Курской области по имени Сергей рассказал об издевательствах боевиков ВСУ над мирным населением, а также о мародерстве украинских военных и иностранных наемников, видео предоставило Минобороны РФ.
"Говорят: "Документы". Я говорю: "Дома". Мы пошли домой. Двое их. Автоматы американские. Когда я потянулся к ящику с документами, один ударил меня прикладом по затылку, а второй в ногу, скомандовали "сидеть!", - сказал Сергей.
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От дальнейших издевательств его спасло то, что в этот момент "досмотрщиков" вызвали по рации. Те предупредили, что если мужчина убежит, то "будет хуже". По словам пострадавшего, один из боевиков имел "прибалтийский вид".
После того, как они ушли, Сергей выбежал на улицу, где услышал женские и детские крики, а затем стрельбу. После наступила тишина.
Сергей спрятался в подвале под полом своего дома, просидев в нем до ночи. Он слышал, как вернулись националисты, как они били посуду и разбивали шкафы, пытаясь найти что-то ценное.
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Когда стемнело, Сергей выбрался из укрытия, пошел в сторону Суджи. "До вокзала дошли. Дронов много было. Сразу по вокзалу прилетело, в парапет, кирпич весь летит, и в остановку летит, напротив магазин мебельный, дрон туда - сразу пожар", - рассказал Сергей.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 20,8 тысячи военных, 136 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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