https://ria.ru/20241007/sud-1976819349.html

В Самарской области будут судить бывшего замминистра транспорта

В Самарской области будут судить бывшего замминистра транспорта - РИА Новости, 07.10.2024

В Самарской области будут судить бывшего замминистра транспорта

Прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего исполняющего обязанности замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области, обвиняемого в... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:14

2024-10-07T17:14

2024-10-07T18:36

происшествия

самарская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

САМАРА, 7 окт - РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего исполняющего обязанности замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области, обвиняемого в получении взятки стройматериалами при обустройстве земельного участка, находящегося в его пользовании, сообщается на сайте региональной прокуратуры. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет об Александре Николаеве. "Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог области. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с мая 2021 года по январь 2022 года исполняющий обязанности замминистра транспорта получил от сотрудника коммерческой организации в качестве взятки строительные материалы и услуги на сумму более 1,5 миллионов рублей для обустройства земельного участка. При этом участок оформлен на сына экс-чиновника, но фактически находится в пользовании обвиняемого. За незаконное вознаграждение чиновник обеспечил юрлицу конкурентное преимущество: обвиняемый предоставлял сведения о планируемых госконтрактах по ремонту и строительству дорог и проектно-сметную документацию по рентабельным договорам. В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Волжский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.В СУСК России по региону сообщили РИА Новости, что обвиняемый сотрудничал со следствием. В ведомстве уточнили, что арест был наложен на имущество на общую сумму около 12 миллионов рублей. Исполняющий обязанности замминистра транспорта и дорога региона был уволен с занимаемой должности по представлению следователя.

https://ria.ru/20241006/peterburg-1976609968.html

https://ria.ru/20240921/zaderzhanie-1973983530.html

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самарская область, россия