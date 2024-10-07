https://ria.ru/20241007/sud-1976819349.html
В Самарской области будут судить бывшего замминистра транспорта
В Самарской области будут судить бывшего замминистра транспорта - РИА Новости, 07.10.2024
В Самарской области будут судить бывшего замминистра транспорта
Прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего исполняющего обязанности замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области, обвиняемого в... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:14
2024-10-07T17:14
2024-10-07T18:36
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САМАРА, 7 окт - РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего исполняющего обязанности замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области, обвиняемого в получении взятки стройматериалами при обустройстве земельного участка, находящегося в его пользовании, сообщается на сайте региональной прокуратуры. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет об Александре Николаеве. "Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог области. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с мая 2021 года по январь 2022 года исполняющий обязанности замминистра транспорта получил от сотрудника коммерческой организации в качестве взятки строительные материалы и услуги на сумму более 1,5 миллионов рублей для обустройства земельного участка. При этом участок оформлен на сына экс-чиновника, но фактически находится в пользовании обвиняемого. За незаконное вознаграждение чиновник обеспечил юрлицу конкурентное преимущество: обвиняемый предоставлял сведения о планируемых госконтрактах по ремонту и строительству дорог и проектно-сметную документацию по рентабельным договорам. В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Волжский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.В СУСК России по региону сообщили РИА Новости, что обвиняемый сотрудничал со следствием. В ведомстве уточнили, что арест был наложен на имущество на общую сумму около 12 миллионов рублей. Исполняющий обязанности замминистра транспорта и дорога региона был уволен с занимаемой должности по представлению следователя.
https://ria.ru/20241006/peterburg-1976609968.html
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происшествия, самарская область, россия
Происшествия, Самарская область, Россия
В Самарской области будут судить бывшего замминистра транспорта
Прокуратура направила в суд дело экс-замминистра транспорта Самарской области
САМАРА, 7 окт - РИА Новости.
Прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего исполняющего обязанности замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области, обвиняемого в получении взятки стройматериалами при обустройстве земельного участка, находящегося в его пользовании, сообщается на сайте
региональной прокуратуры.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет об Александре Николаеве.
"Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог области. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с мая 2021 года по январь 2022 года исполняющий обязанности замминистра транспорта получил от сотрудника коммерческой организации в качестве взятки строительные материалы и услуги на сумму более 1,5 миллионов рублей для обустройства земельного участка. При этом участок оформлен на сына экс-чиновника, но фактически находится в пользовании обвиняемого.
За незаконное вознаграждение чиновник обеспечил юрлицу конкурентное преимущество: обвиняемый предоставлял сведения о планируемых госконтрактах по ремонту и строительству дорог и проектно-сметную документацию по рентабельным договорам.
В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Волжский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.
В СУСК России по региону сообщили РИА Новости, что обвиняемый сотрудничал со следствием. В ведомстве уточнили, что арест был наложен на имущество на общую сумму около 12 миллионов рублей. Исполняющий обязанности замминистра транспорта и дорога региона был уволен с занимаемой должности по представлению следователя.