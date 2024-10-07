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Заммэра Нью-Йорка подал в отставку на фоне коррупционных скандалов

Заммэра Нью-Йорка подал в отставку на фоне коррупционных скандалов - РИА Новости, 07.10.2024

Заммэра Нью-Йорка подал в отставку на фоне коррупционных скандалов

Заместитель мэра города Нью-Йорк по вопросам общественной безопасности Филип Бэнкс подал в отставку на фоне череды скандалов – обысков и коррупционных обвинений РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:42

2024-10-07T17:42

2024-10-07T17:42

в мире

нью-йорк (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 7 окт – РИА Новости. Заместитель мэра города Нью-Йорк по вопросам общественной безопасности Филип Бэнкс подал в отставку на фоне череды скандалов – обысков и коррупционных обвинений – в администрации градоначальника. Информацию ряда СМИ об отставке Бэнкса подтвердил мэр города Эрик Адамс, выступая на телеканале Spectrum News NY1. "Я принял его отставку", – заявил мэр. Бэнкс был одним из городских чиновников, у которого, по данным некоторых СМИ, в сентябре прошли обыски. Администрация мэра Нью-Йорка в последнее время стала объектом расследований и, в частности, коррупционных скандалов. Одно из самых громких проходит в отношении самого градоначальника, которому в конце сентября предъявили обвинения в коррупции.

https://ria.ru/20240927/mer-1975170816.html

нью-йорк (город)

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в мире, нью-йорк (город)