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Заммэра Нью-Йорка подал в отставку на фоне коррупционных скандалов - РИА Новости, 07.10.2024
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17:42 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/ssha-1976824227.html
Заммэра Нью-Йорка подал в отставку на фоне коррупционных скандалов
Заммэра Нью-Йорка подал в отставку на фоне коррупционных скандалов - РИА Новости, 07.10.2024
Заммэра Нью-Йорка подал в отставку на фоне коррупционных скандалов
Заместитель мэра города Нью-Йорк по вопросам общественной безопасности Филип Бэнкс подал в отставку на фоне череды скандалов – обысков и коррупционных обвинений РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:42
2024-10-07T17:42
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НЬЮ-ЙОРК, 7 окт – РИА Новости. Заместитель мэра города Нью-Йорк по вопросам общественной безопасности Филип Бэнкс подал в отставку на фоне череды скандалов – обысков и коррупционных обвинений – в администрации градоначальника. Информацию ряда СМИ об отставке Бэнкса подтвердил мэр города Эрик Адамс, выступая на телеканале Spectrum News NY1. "Я принял его отставку", – заявил мэр. Бэнкс был одним из городских чиновников, у которого, по данным некоторых СМИ, в сентябре прошли обыски. Администрация мэра Нью-Йорка в последнее время стала объектом расследований и, в частности, коррупционных скандалов. Одно из самых громких проходит в отношении самого градоначальника, которому в конце сентября предъявили обвинения в коррупции.
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в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
Заммэра Нью-Йорка подал в отставку на фоне коррупционных скандалов

Заммэра Нью-Йорка Филип Бэнкс подал в отставку на фоне скандалов в администрации

© NYC Mayor's OfficeЗаместитель мэра города Нью-Йорк по вопросам общественной безопасности Филип Бэнкс
Заместитель мэра города Нью-Йорк по вопросам общественной безопасности Филип Бэнкс - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© NYC Mayor's Office
Заместитель мэра города Нью-Йорк по вопросам общественной безопасности Филип Бэнкс. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 7 окт – РИА Новости. Заместитель мэра города Нью-Йорк по вопросам общественной безопасности Филип Бэнкс подал в отставку на фоне череды скандалов – обысков и коррупционных обвинений – в администрации градоначальника.
Информацию ряда СМИ об отставке Бэнкса подтвердил мэр города Эрик Адамс, выступая на телеканале Spectrum News NY1.
"Я принял его отставку", – заявил мэр.
Бэнкс был одним из городских чиновников, у которого, по данным некоторых СМИ, в сентябре прошли обыски.
Администрация мэра Нью-Йорка в последнее время стала объектом расследований и, в частности, коррупционных скандалов. Одно из самых громких проходит в отношении самого градоначальника, которому в конце сентября предъявили обвинения в коррупции.
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