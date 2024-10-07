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В Минобороны заявили о причастности США к провокации Киева с химоружием
В Минобороны заявили о причастности США к провокации Киева с химоружием - РИА Новости, 07.10.2024
В Минобороны заявили о причастности США к провокации Киева с химоружием
США причастны к готовящейся Киевом провокации с применением отравляющих веществ, об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО, заявил начальник... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:13
2024-10-07T10:13
2024-10-07T10:13
специальная военная операция на украине
сша
киев
вашингтон (штат)
игорь кириллов
организация по запрещению химического оружия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США причастны к готовящейся Киевом провокации с применением отравляющих веществ, об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "О причастности Вашингтона к готовящейся провокации свидетельствует заявление официального представителя США в ОЗХО Николь Шампейн. В июле 2024 года она открыто заявила, что "Соединенные Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности в ходе Конференции государств-участников в ноябре". Конец цитаты", - сказал Кириллов.
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сша, киев, вашингтон (штат), игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, США, Киев, Вашингтон (штат), Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы РФ
В Минобороны заявили о причастности США к провокации Киева с химоружием
Минобороны: США причастны к провокации Киева с применением отравляющих веществ