https://ria.ru/20241007/ssha-1976698724.html

В Минобороны заявили о причастности США к провокации Киева с химоружием

В Минобороны заявили о причастности США к провокации Киева с химоружием - РИА Новости, 07.10.2024

В Минобороны заявили о причастности США к провокации Киева с химоружием

США причастны к готовящейся Киевом провокации с применением отравляющих веществ, об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО, заявил начальник... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:13

2024-10-07T10:13

2024-10-07T10:13

специальная военная операция на украине

сша

киев

вашингтон (штат)

игорь кириллов

организация по запрещению химического оружия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США причастны к готовящейся Киевом провокации с применением отравляющих веществ, об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "О причастности Вашингтона к готовящейся провокации свидетельствует заявление официального представителя США в ОЗХО Николь Шампейн. В июле 2024 года она открыто заявила, что "Соединенные Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности в ходе Конференции государств-участников в ноябре". Конец цитаты", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20241007/gaaga-1976697532.html

сша

киев

вашингтон (штат)

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сша, киев, вашингтон (штат), игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф