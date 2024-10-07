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В Минобороны заявили о причастности США к провокации Киева с химоружием - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/ssha-1976698724.html
В Минобороны заявили о причастности США к провокации Киева с химоружием
В Минобороны заявили о причастности США к провокации Киева с химоружием - РИА Новости, 07.10.2024
В Минобороны заявили о причастности США к провокации Киева с химоружием
США причастны к готовящейся Киевом провокации с применением отравляющих веществ, об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО, заявил начальник... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:13
2024-10-07T10:13
специальная военная операция на украине
сша
киев
вашингтон (штат)
игорь кириллов
организация по запрещению химического оружия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США причастны к готовящейся Киевом провокации с применением отравляющих веществ, об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "О причастности Вашингтона к готовящейся провокации свидетельствует заявление официального представителя США в ОЗХО Николь Шампейн. В июле 2024 года она открыто заявила, что "Соединенные Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности в ходе Конференции государств-участников в ноябре". Конец цитаты", - сказал Кириллов.
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сша
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сша, киев, вашингтон (штат), игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, США, Киев, Вашингтон (штат), Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы РФ
В Минобороны заявили о причастности США к провокации Киева с химоружием

Минобороны: США причастны к провокации Киева с применением отравляющих веществ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США причастны к готовящейся Киевом провокации с применением отравляющих веществ, об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"О причастности Вашингтона к готовящейся провокации свидетельствует заявление официального представителя США в ОЗХО Николь Шампейн. В июле 2024 года она открыто заявила, что "Соединенные Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности в ходе Конференции государств-участников в ноябре". Конец цитаты", - сказал Кириллов.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАКиевВашингтон (штат)Игорь КирилловОрганизация по запрещению химического оружияВооруженные силы РФ
 
 
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