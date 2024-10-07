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Украинские войска потеряли более 21 тысячи военных в Курской области
Украинские войска потеряли более 21 тысячи военных в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024
Украинские войска потеряли более 21 тысячи военных в Курской области
ВСУ потеряли в Курской области более 21 тысячи военных, 136 танков и 66 боевых машин пехоты, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:40
2024-10-07T14:40
2024-10-07T14:48
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости ВСУ потеряли в Курской области более 21 тысячи военных, 136 танков и 66 боевых машин пехоты, сообщило в понедельник Минобороны РФ.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21 тысячи военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 888 боевых бронированных машин, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, москва
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Москва
Украинские войска потеряли более 21 тысячи военных в Курской области
МО РФ: ВСУ потеряли в Курской области более 21 тысячи военных и 136 танков