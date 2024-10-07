Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска потеряли более 21 тысячи военных в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 07.10.2024 (обновлено: 14:48 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/spetsoperatsiya-1976778271.html
Украинские войска потеряли более 21 тысячи военных в Курской области
Украинские войска потеряли более 21 тысячи военных в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024
Украинские войска потеряли более 21 тысячи военных в Курской области
ВСУ потеряли в Курской области более 21 тысячи военных, 136 танков и 66 боевых машин пехоты, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:40
2024-10-07T14:48
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости ВСУ потеряли в Курской области более 21 тысячи военных, 136 танков и 66 боевых машин пехоты, сообщило в понедельник Минобороны РФ.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21 тысячи военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 888 боевых бронированных машин, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_252:0:2881:1972_1920x0_80_0_0_0001f7644db2cb781ee494e00558eacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, москва
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Москва
Украинские войска потеряли более 21 тысячи военных в Курской области

МО РФ: ВСУ потеряли в Курской области более 21 тысячи военных и 136 танков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа самоходной артиллерийской установки . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости ВСУ потеряли в Курской области более 21 тысячи военных, 136 танков и 66 боевых машин пехоты, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21 тысячи военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 888 боевых бронированных машин, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала