https://ria.ru/20241007/spetsoperatsiya-1976777851.html

ВСУ потеряли более 150 военных в Курской области за сутки

ВСУ потеряли более 150 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 07.10.2024

ВСУ потеряли более 150 военных в Курской области за сутки

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 150 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, а... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:39

2024-10-07T14:39

2024-10-07T14:49

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 150 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, четыре миномета, сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, четыре миномета и два автомобиля", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область