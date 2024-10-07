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ВСУ потеряли более 150 военных в Курской области за сутки
ВСУ потеряли более 150 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 07.10.2024
ВСУ потеряли более 150 военных в Курской области за сутки
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 150 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, а... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:39
2024-10-07T14:39
2024-10-07T14:49
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безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 150 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, четыре миномета, сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, четыре миномета и два автомобиля", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область
ВСУ потеряли более 150 военных в Курской области за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 150 военных в Курской области за сутки