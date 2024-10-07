Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки
МО РФ: Киев потерял более 410 боевиков в зоне действия группировки "Запад"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие заряжают РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Военнослужащие заряжают РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила четыре контратаки, потери противника составили более 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 63-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Дружелюбовка Харьковской области и Торское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского ведомства.
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Кроме того, они отразили четыре контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ.
"Противник потерял свыше 410 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, две 122 мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, боевую бронированную машину MaxxPro и 155 мм гаубицу М198", - добавили в Минобороны РФ.
Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.
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