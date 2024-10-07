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Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 07.10.2024
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12:25 07.10.2024 (обновлено: 12:48 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/spetsoperatsiya-1976746755.html
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 07.10.2024
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила четыре контратаки, потери противника составили более 410 РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:25
2024-10-07T12:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила четыре контратаки, потери противника составили более 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 63-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Дружелюбовка Харьковской области и Торское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, они отразили четыре контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял свыше 410 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, две 122 мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, боевую бронированную машину MaxxPro и 155 мм гаубицу М198", - добавили в Минобороны РФ.Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, великобритания, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Великобритания, Вооруженные силы РФ
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки

МО РФ: Киев потерял более 410 боевиков в зоне действия группировки "Запад"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие заряжают РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Военнослужащие заряжают РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие заряжают РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила четыре контратаки, потери противника составили более 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 63-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Дружелюбовка Харьковской области и Торское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского ведомства.
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Кроме того, они отразили четыре контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ.
"Противник потерял свыше 410 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, две 122 мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, боевую бронированную машину MaxxPro и 155 мм гаубицу М198", - добавили в Минобороны РФ.
Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВеликобританияВооруженные силы РФ
 
 
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