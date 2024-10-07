https://ria.ru/20241007/spetsoperatsiya-1976746755.html

Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки

Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 07.10.2024

Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила четыре контратаки, потери противника составили более 410 РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T12:25

2024-10-07T12:25

2024-10-07T12:48

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила четыре контратаки, потери противника составили более 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 63-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Дружелюбовка Харьковской области и Торское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, они отразили четыре контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял свыше 410 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, две 122 мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, боевую бронированную машину MaxxPro и 155 мм гаубицу М198", - добавили в Минобороны РФ.Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, великобритания, вооруженные силы рф