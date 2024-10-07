https://ria.ru/20241007/sotrudnichestvo-1976813104.html

Российские компании обсудили с азербайджанскими партнерами стройпроекты

Российские компании обсудили с азербайджанскими партнерами стройпроекты - РИА Новости, 07.10.2024

Российские компании обсудили с азербайджанскими партнерами стройпроекты

Масштабная бизнес-миссия российских предпринимателей в Азербайджан, организованная Российским экспортным центром (входит в Группу ВЭБ.РФ) прошла в начале... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:51

2024-10-07T16:51

2024-10-07T16:51

экономика

азербайджан

россия

томск

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Масштабная бизнес-миссия российских предпринимателей в Азербайджан, организованная Российским экспортным центром (входит в Группу ВЭБ.РФ) прошла в начале октября, в ее ходе делегация из 16 крупнейших российских строительных компаний из разных регионов провела более 120 встреч с потенциальными партнерами, сообщает центр."Цель миссии – расширение сотрудничества в сфере строительства и поиск перспективных совместных проектов. В ходе миссии участники представили современные строительные материалы и оборудование, инновационные разработки и решения для строительства и дизайна. Азербайджанские компании проявили большой интерес к поставкам российской продукции как для текущих, так и для будущих проектов", - говорится в сообщении."Нам отрадно наблюдать отклик от азербайджанских компаний, которые очень заинтересованы в поставках российской продукции в среднесрочной и долгосрочной перспективе для проектов, которые будут здесь реализовываться. Азербайджанская Республика динамично развивается, и, как в любой молодой стране, здесь активно развивается рынок строительства и строительные проекты", - отметил руководитель представительства РЭЦ в Азербайджане Нури Гулиев.РЭЦ оказал участникам миссии комплексную поддержку, обеспечив организацию встреч, подбор полусотни потенциальных партнеров и байеров, а также выездные встречи на строительных объектах и в офисах ключевых застройщиков.Делясь своими впечатлениями о бизнес-миссии в Азербайджан, представители компании "Проплекс", производящей оконные ПВХ системы, отметили, что участие в мероприятиях РЭЦ предоставляет доступ к обширным контактам и сетям на международном уровне, что значительно упрощает выход на новые рынки и возможность пообщаться на одной площадке сразу с несколькими потенциальными партнерами."РЭЦ также предлагает аналитическую и маркетинговую поддержку, помогает участвовать в специализированных выставках с меньшими затратами, благодаря организованной и комплексной поддержке всех аспектов участия. Это не только расширяет наши возможности для бизнеса, но и укрепляет репутацию компании как надежного международного партнера", - рассказали в компании.В свою очередь представители рязанского производителя комплектующих для плоской кровли "Фахманн Руссланд" отметили, что в ходе бизнес-миссии компании удалось провести переговоры с ключевыми клиентами, которые проявили высокий интерес к продукции бренда FACHMANN. Несколько потенциальных клиентов выразили готовность заключить контракты на сумму от 1 миллиона рублей. В планах компании - наращивать объем экспорта, развивать партнерские отношения с Азербайджаном.Также среди участников миссии - компания "Терра Сибирика" из Томска, специализирующаяся на производстве деревянных комплектов домов. В строительстве используются сибирский кедр и сосна, обработанные по различным технологиям. С 2008 года компания экспортирует свою продукцию в 15 стран Европы и Азии и Азербайджан рассматривает как новый и перспективный рынок."Сибирский кедр - дерево, которым гордится Томская область, и мы хотели донести его ценность потенциальным покупателям в Азербайджане. Поэтому мы используем бизнес-миссии, чтобы рассказать о деревянных домах, показать их преимущества и возможности для комфортной жизни", - рассказали в "Терра Сибирика".Российские компании могут узнать больше о бизнес-миссиях РЭЦ и подобрать мероприятие для себя на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

https://ria.ru/20241007/eksport-1976747281.html

https://ria.ru/20241004/rets-1976346199.html

азербайджан

россия

томск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, азербайджан, россия, томск, российский экспортный центр (рэц)