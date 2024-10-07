https://ria.ru/20241007/slovakiya-1976778070.html
Фицо оценил перспективы вступления Украины в ЕС
Фицо оценил перспективы вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 07.10.2024
Фицо оценил перспективы вступления Украины в ЕС
Словакия поддерживает Украину в вопросе вступления в Европейский союз, но Киев должен быть готов столкнуться с тем, что другие страны будут тормозить этот... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:39
2024-10-07T14:39
2024-10-07T14:44
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БРАТИСЛАВА, 7 окт - РИА Новости. Словакия поддерживает Украину в вопросе вступления в Европейский союз, но Киев должен быть готов столкнуться с тем, что другие страны будут тормозить этот процесс, заявил в понедельник премьер-министр республики Роберт Фицо. Очередной раунд переговоров кабминов Словакии и Украины проходит в понедельник в украинском Ужгороде. "Мы вас, безусловно, поддерживаем (в вопросе вступления в ЕС - ред.), мы знаем, насколько это будет полезно не только для вас, но и для нас, если у нас будет еще одна соседняя страна-член Европейского союза", - сказал Фицо, открывая совместное заседание кабминов Словакии и Украины. Он отметил, что в вопросе вступления в Европейский союз Украина может полагаться на Словакию, заверив, что Братислава не будет чинить Киеву никаких препятствий в этом процессе. При этом, по словам Фицо, Украине следует различать сильные политические заявления и конкретные шаги со стороны других государств Европейского союза. "Заявления на бумаге мы можем подписать и сделать сколько хотите, но потом придут конкретные вещи, которые покажут, кто это воспринимает всерьез, а кто нет. Думаю, что в Европейском союзе будут страны, которые будут смотреть и так, и сяк, чтобы этот процесс вступления в Европейский союз не был слишком быстрым", - сказал премьер Словакии. Словакия ранее поддержала амбиции Украины стать членом ЕС и обещала не препятствовать этому. Фицо при этом отмечал, что процесс вступления Украины в Евросоюз будут тормозить те страны, которые активно поддерживают продолжение конфликта.
https://ria.ru/20241007/slovakija-1976765079.html
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в мире, украина, словакия, киев, роберт фицо, евросоюз
В мире, Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, Евросоюз
Фицо оценил перспективы вступления Украины в ЕС
Фицо: Словакия поддерживает Украину в вопросе вступления в ЕС
БРАТИСЛАВА, 7 окт - РИА Новости. Словакия поддерживает Украину в вопросе вступления в Европейский союз, но Киев должен быть готов столкнуться с тем, что другие страны будут тормозить этот процесс, заявил в понедельник премьер-министр республики Роберт Фицо.
Очередной раунд переговоров кабминов Словакии и Украины проходит в понедельник в украинском Ужгороде
.
"Мы вас, безусловно, поддерживаем (в вопросе вступления в ЕС - ред.), мы знаем, насколько это будет полезно не только для вас, но и для нас, если у нас будет еще одна соседняя страна-член Европейского союза", - сказал Фицо, открывая совместное заседание кабминов Словакии и Украины.
Он отметил, что в вопросе вступления в Европейский союз Украина может полагаться на Словакию, заверив, что Братислава
не будет чинить Киеву никаких препятствий в этом процессе. При этом, по словам Фицо, Украине следует различать сильные политические заявления и конкретные шаги со стороны других государств Европейского союза.
"Заявления на бумаге мы можем подписать и сделать сколько хотите, но потом придут конкретные вещи, которые покажут, кто это воспринимает всерьез, а кто нет. Думаю, что в Европейском союзе будут страны, которые будут смотреть и так, и сяк, чтобы этот процесс вступления в Европейский союз не был слишком быстрым", - сказал премьер Словакии.
Словакия ранее поддержала амбиции Украины стать членом ЕС и обещала не препятствовать этому. Фицо при этом отмечал, что процесс вступления Украины в Евросоюз будут тормозить те страны, которые активно поддерживают продолжение конфликта.