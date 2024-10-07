https://ria.ru/20241007/shkola-1976837147.html

"Школа креативных индустрий" открылась в Смоленске

"Школа креативных индустрий" открылась в Смоленске - РИА Новости, 07.10.2024

"Школа креативных индустрий" открылась в Смоленске

На базе Смоленского института искусств в областном центре открылась "Школа креативных индустрий", сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T18:48

2024-10-07T18:48

2024-10-07T18:50

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. На базе Смоленского института искусств в областном центре открылась "Школа креативных индустрий", сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин."Возможность получить навыки и знания в звукорежиссуре, написании электронной музыки, фотографировании, видеопроизводстве, анимации и 3D-графике, цифровых технологиях VR и AR, дизайне открывает "Школа креативных индустрий". Запустили вместе с статс-секретарем — заместителем министра культуры РФ Жанной Владимировной Алексеевой работу новой образовательной площадки. Она создана на базе Смоленского института искусств при поддержке Минкультуры России в рамках нацпроекта "Культура"", — написал глава региона.Задача школы — помочь ребенку найти себя, раскрыть свои способности в творчестве. Полученные компетенции будут полезны для карьеры в искусстве и медиа. Также программа обучения нацелена на развитие креативного мышления, умения находить нестандартные решения в любых жизненных ситуациях. В образовательном центре для этого созданы все условия — студии с современным оборудованием для проведения творческих занятий.К обучению в "Школе креативных индустрий" в октябре приступило 60 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Все они успешно прошли предварительный отбор. За два года подростки сначала попробуют себя во всех доступных творческих направлениях, а затем получат практический опыт в них — снимут видеоклипы, создадут аудиокниги и аудиоспектакли, брендбуки и так далее. Все занятия для участников проекта — бесплатные."В ходе посещения школы поручил благоустроить прилегающую территорию с учетом предложений самих учеников. Это важно, ведь то, что подходит взрослым, не всегда подходит молодежи. Такой подход позволит создать там точку притяжения креативных ребят, место для проведения творческих мероприятий и встреч", - подчеркнул Анохин.Он поблагодарил Минкультуры России за активную поддержку молодежного творчества."Уверен, что впереди у ребят много ярких проектов, которые будут делать нашу культуру богаче и разнообразнее", - резюмировал губернатор.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

василий анохин