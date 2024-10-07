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Действующий президент Туниса Саид победил на выборах - РИА Новости, 07.10.2024
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21:58 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/said-1976856539.html
Действующий президент Туниса Саид победил на выборах
Действующий президент Туниса Саид победил на выборах - РИА Новости, 07.10.2024
Действующий президент Туниса Саид победил на выборах
Действующий президент Туниса Кайс Саид победил на состоявшихся в воскресенье выборах в стране, набрав 90,69% голосов, заявил глава высшей независимой... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T21:58
2024-10-07T21:58
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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Действующий президент Туниса Кайс Саид победил на состоявшихся в воскресенье выборах в стране, набрав 90,69% голосов, заявил глава высшей независимой избирательной комиссии страны Фарук Буаскар. Таким образом Саид, находящийся на посту президента Туниса с 2019 года, переизбран на второй срок и будет занимать эту должность еще пять лет. "Кандидат Кайс Саид получает 90,69% голосов избирателей", - озвучил Буаскар предварительные результаты в ходе пресс-конференции, которую транслировали тунисские телеканалы. Два других кандидата - бизнесмен Айяши Заммель и лидер левой партии "Народное движение" Зухейр аль-Магзауи - набирают 7,35% и 1,97% соответственно.
https://ria.ru/20241004/gruzija-1976319107.html
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в мире, тунис (страна)
В мире, Тунис (страна)
Действующий президент Туниса Саид победил на выборах

Глава избиркома: действующий президент Туниса Кайс Саид победил на выборах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид города Эль-Джем в Тунисе с амфитеатра
Вид города Эль-Джем в Тунисе с амфитеатра - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид города Эль-Джем в Тунисе с амфитеатра. Архивное фото
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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Действующий президент Туниса Кайс Саид победил на состоявшихся в воскресенье выборах в стране, набрав 90,69% голосов, заявил глава высшей независимой избирательной комиссии страны Фарук Буаскар.
Таким образом Саид, находящийся на посту президента Туниса с 2019 года, переизбран на второй срок и будет занимать эту должность еще пять лет.
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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4 октября, 11:07
"Кандидат Кайс Саид получает 90,69% голосов избирателей", - озвучил Буаскар предварительные результаты в ходе пресс-конференции, которую транслировали тунисские телеканалы.
Два других кандидата - бизнесмен Айяши Заммель и лидер левой партии "Народное движение" Зухейр аль-Магзауи - набирают 7,35% и 1,97% соответственно.
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