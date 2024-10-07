https://ria.ru/20241007/roskomnadzor-1976744767.html
Роскомнадзор прокомментировал правила маркировки артистов-иноагентов
Роскомнадзор прокомментировал правила маркировки артистов-иноагентов - РИА Новости, 07.10.2024
Роскомнадзор прокомментировал правила маркировки артистов-иноагентов
Музыкальные стриминговые сервисы и правообладатели обязаны выполнять текущее законодательство и обеспечивать возможность маркировки материалов... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:28
2024-10-07T12:28
2024-10-07T12:28
технологии
россия
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Музыкальные стриминговые сервисы и правообладатели обязаны выполнять текущее законодательство и обеспечивать возможность маркировки материалов артистов-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщал, что российские музыкальные сервисы с 4 октября будут маркировать на своих платформах исполнителей, признанных в РФ иноагентами. Как убедились корреспонденты РИА Новости в пятницу, стриминговые сервисы "Яндекс Музыка", "Звук", "МТС Музыка" и "VK Музыка" стали помечать музыкантов, признанных в РФ иноагентами. "Музыкальные стриминговые сервисы и правообладатели обязаны выполнять текущее законодательство и обеспечивать возможность маркировки материалов артистов, являющихся иноагентами, согласно положениям закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", касающихся обязанностей третьих лиц", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20241004/muzyka-1976388779.html
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технологии, россия, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, яндекс.музыка
Технологии, Россия, Антон Горелкин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Яндекс.Музыка
Роскомнадзор прокомментировал правила маркировки артистов-иноагентов
Роскомнадзор: музыкальные сервисы должны выполнять текущее законодательство