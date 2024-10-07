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Роскомнадзор прокомментировал правила маркировки артистов-иноагентов - РИА Новости, 07.10.2024
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12:28 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/roskomnadzor-1976744767.html
Роскомнадзор прокомментировал правила маркировки артистов-иноагентов
Роскомнадзор прокомментировал правила маркировки артистов-иноагентов - РИА Новости, 07.10.2024
Роскомнадзор прокомментировал правила маркировки артистов-иноагентов
Музыкальные стриминговые сервисы и правообладатели обязаны выполнять текущее законодательство и обеспечивать возможность маркировки материалов... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:28
2024-10-07T12:28
технологии
россия
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
яндекс.музыка
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Музыкальные стриминговые сервисы и правообладатели обязаны выполнять текущее законодательство и обеспечивать возможность маркировки материалов артистов-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщал, что российские музыкальные сервисы с 4 октября будут маркировать на своих платформах исполнителей, признанных в РФ иноагентами. Как убедились корреспонденты РИА Новости в пятницу, стриминговые сервисы "Яндекс Музыка", "Звук", "МТС Музыка" и "VK Музыка" стали помечать музыкантов, признанных в РФ иноагентами. "Музыкальные стриминговые сервисы и правообладатели обязаны выполнять текущее законодательство и обеспечивать возможность маркировки материалов артистов, являющихся иноагентами, согласно положениям закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", касающихся обязанностей третьих лиц", - сообщает пресс-служба.
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Новости
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технологии, россия, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, яндекс.музыка
Технологии, Россия, Антон Горелкин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Яндекс.Музыка
Роскомнадзор прокомментировал правила маркировки артистов-иноагентов

Роскомнадзор: музыкальные сервисы должны выполнять текущее законодательство

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Музыкальные стриминговые сервисы и правообладатели обязаны выполнять текущее законодательство и обеспечивать возможность маркировки материалов артистов-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщал, что российские музыкальные сервисы с 4 октября будут маркировать на своих платформах исполнителей, признанных в РФ иноагентами. Как убедились корреспонденты РИА Новости в пятницу, стриминговые сервисы "Яндекс Музыка", "Звук", "МТС Музыка" и "VK Музыка" стали помечать музыкантов, признанных в РФ иноагентами.
"Музыкальные стриминговые сервисы и правообладатели обязаны выполнять текущее законодательство и обеспечивать возможность маркировки материалов артистов, являющихся иноагентами, согласно положениям закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", касающихся обязанностей третьих лиц", - сообщает пресс-служба.
Председатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Хинштейн ответил на вопрос о запрете произведений артистов-иноагентов
4 октября, 15:32
 
ТехнологииРоссияАнтон ГорелкинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФЯндекс.Музыка
 
 
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