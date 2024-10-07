https://ria.ru/20241007/raketa-1976716926.html

В Курской области уничтожили украинскую ракету и БПЛА самолетного типа

В Курской области уничтожили украинскую ракету и БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 07.10.2024

В Курской области уничтожили украинскую ракету и БПЛА самолетного типа

Украинская ракета и беспилотник уничтожены в небе над Курской областью утром, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:04

2024-10-07T11:04

2024-10-07T11:05

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинская ракета и беспилотник уничтожены в небе над Курской областью утром, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов."Украинская ракета и один БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области этим утром. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф