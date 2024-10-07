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В Курской области уничтожили украинскую ракету и БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 07.10.2024 (обновлено: 11:05 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/raketa-1976716926.html
В Курской области уничтожили украинскую ракету и БПЛА самолетного типа
В Курской области уничтожили украинскую ракету и БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 07.10.2024
В Курской области уничтожили украинскую ракету и БПЛА самолетного типа
Украинская ракета и беспилотник уничтожены в небе над Курской областью утром, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:04
2024-10-07T11:05
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинская ракета и беспилотник уничтожены в небе над Курской областью утром, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов."Украинская ракета и один БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области этим утром. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Курской области уничтожили украинскую ракету и БПЛА самолетного типа

Курский губернатор Смирнов сообщил об уничтожении украинской ракеты и дрона

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинская ракета и беспилотник уничтожены в небе над Курской областью утром, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.
"Украинская ракета и один БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области этим утром. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)БезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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