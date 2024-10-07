https://ria.ru/20241007/putin-1976825108.html
У Путина пока нет планов касательно поездки в Катар, заявил Ушаков
У Путина пока нет планов касательно поездки в Катар, заявил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2024
У Путина пока нет планов касательно поездки в Катар, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин приглашен в Катар, но конкретных планов по поводу поездки пока нет, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:38
2024-10-07T17:38
2024-10-07T17:39
россия
катар
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приглашен в Катар, но конкретных планов по поводу поездки пока нет, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "В конкретных планах это не значится. Но приглашение у нашего лидера имеется", - заявил Ушаков, отвечая на вопрос о том, может ли визит президента РФ в Катар состояться до конца года.
https://ria.ru/20240906/putin-1970970960.html
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россия, катар, юрий ушаков, владимир путин
Россия, Катар, Юрий Ушаков, Владимир Путин
У Путина пока нет планов касательно поездки в Катар, заявил Ушаков
Ушаков: Путин приглашен в Катар, но конкретных планов по поездке пока нет