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У Путина пока нет планов касательно поездки в Катар, заявил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2024
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17:38 07.10.2024 (обновлено: 17:39 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/putin-1976825108.html
У Путина пока нет планов касательно поездки в Катар, заявил Ушаков
У Путина пока нет планов касательно поездки в Катар, заявил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2024
У Путина пока нет планов касательно поездки в Катар, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин приглашен в Катар, но конкретных планов по поводу поездки пока нет, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:38
2024-10-07T17:39
россия
катар
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приглашен в Катар, но конкретных планов по поводу поездки пока нет, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "В конкретных планах это не значится. Но приглашение у нашего лидера имеется", - заявил Ушаков, отвечая на вопрос о том, может ли визит президента РФ в Катар состояться до конца года.
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россия, катар, юрий ушаков, владимир путин
Россия, Катар, Юрий Ушаков, Владимир Путин
У Путина пока нет планов касательно поездки в Катар, заявил Ушаков

Ушаков: Путин приглашен в Катар, но конкретных планов по поездке пока нет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приглашен в Катар, но конкретных планов по поводу поездки пока нет, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"В конкретных планах это не значится. Но приглашение у нашего лидера имеется", - заявил Ушаков, отвечая на вопрос о том, может ли визит президента РФ в Катар состояться до конца года.
Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Путин получил приглашение посетить Бахрейн, заявил Ушаков
6 сентября, 08:37
 
РоссияКатарЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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