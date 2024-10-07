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Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/pushilin-1976854055.html
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР - РИА Новости, 07.10.2024
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Украинские войска с начала суток атаковали территорию ДНР 25 раз, выпустив более 65 боеприпасов, пострадали два человека, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T21:31
2024-10-07T21:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
украина
денис пушилин
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска с начала суток атаковали территорию ДНР 25 раз, выпустив более 65 боеприпасов, пострадали два человека, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 25 вооруженных атак, выпущено более 65 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Ранее сообщалось, что вследствие обстрела центра Горловки ранения средней степени тяжести получила мирная жительница. Кроме того, в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Глубокое тяжело ранен мирный житель. Пушилин сообщил, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, вследствие обстрелов повреждения получили девять жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, горловка, украина, денис пушилин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, Денис Пушилин, Происшествия
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР

Пушилин: ВСУ с начала суток атаковали ДНР 25 раз, выпустив более 65 боеприпасов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска с начала суток атаковали территорию ДНР 25 раз, выпустив более 65 боеприпасов, пострадали два человека, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 25 вооруженных атак, выпущено более 65 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
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22 июня 2022, 17:18
Ранее сообщалось, что вследствие обстрела центра Горловки ранения средней степени тяжести получила мирная жительница. Кроме того, в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Глубокое тяжело ранен мирный житель. Пушилин сообщил, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Кроме того, вследствие обстрелов повреждения получили девять жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаДенис ПушилинПроисшествия
 
 
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