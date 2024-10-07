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Производители Оренбуржья запускают новую продукцию благодаря поддержке ФРП - РИА Новости, 07.10.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
15:18 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/produktsiya-1976785338.html
Производители Оренбуржья запускают новую продукцию благодаря поддержке ФРП
Производители Оренбуржья запускают новую продукцию благодаря поддержке ФРП - РИА Новости, 07.10.2024
Производители Оренбуржья запускают новую продукцию благодаря поддержке ФРП
За сентябрь текущего года три промышленных предприятия Оренбургской области смогли начать реализацию своих инвестпроектов благодаря полученным льготным займам... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:18
2024-10-07T15:18
оренбургская область
денис паслер
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. За сентябрь текущего года три промышленных предприятия Оренбургской области смогли начать реализацию своих инвестпроектов благодаря полученным льготным займам регионального Фонда развития промышленности (ФРП), сообщает пресс-служба регионального правительства. "Увеличение доли производства – важный фактор развития экономики региона. Промышленные предприятия создают новые рабочие места, возможности для импортозамещения и пополнения городского и областного бюджетов. Мы уделяем большое внимание развитию промышленности, постоянно наращиваем капитализацию фондов поддержки, развиваем бизнес-инфраструктуру. Все это помогает промышленникам двигаться вперед. За пять лет региональным ФРП было выдано займов на общую сумму 2,2 миллиарда рублей, совокупный бюджет профинансированных проектов составил порядка 9 миллиардов рублей", — сказал глава региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что орский производитель тяглово-сцепных устройств "Эй-Си-Пи-Эс Автомотив" получил заем в размере 11 миллионов рублей на покупку установки лазерной резки, которая необходима для производства фаркопов. Оренбургская региональная многоотраслевая ассоциация "Маркет-56" запускает новое направление в работе – производство панелей для многоквартирных домов и индивидуальной жилой застройки. Клиентами компании смогут быть как крупные застройщики, так и частные лица. На реализацию своего инвестпроекта компания направит 36 миллионов рублей собственных средств и 50 миллионов рублей льготного займа. ООО "Полимерные технологии в строительстве" – предприятие по производству террасной доски из древесно-полимерного композита. Благодаря соблюдению технологии, составу, улучшенному оренбургскими специалистами, доска долговечна и многофункциональна. Завод сегодня выпускает 5 тысяч тонн продукции в год, а с помощью нового займа в 47 миллионов рублей предприятие сможет увеличить объемы до 6500 тонн в год. "Производство не должно быть "гаражным". Для развития бизнесу всегда нужны дополнительные средства. Мы благодарны правительству за предоставленную возможность. Льготные займы дают нам возможность расширять производство, не урезая другие статьи расходов", – сказал гендиректор ООО "ПТС" Владимир Ишутин. С начала года Фонд выдал льготные займы 16 предприятиям области на сумму 392 миллиона рублей. Общий объем инвестиций составил 650 миллионов рублей. Заводы имеют возможность получить заем под 5% годовых для приобретения нового оборудования, которое позволит им увеличить объемы выпускаемой продукции и запустить новые линейки товаров.
https://ria.ru/20240927/pasler-1975056844.html
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денис паслер, поддержка бизнеса
Оренбургская область, Денис Паслер, Поддержка бизнеса

Производители Оренбуржья запускают новую продукцию благодаря поддержке ФРП

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. За сентябрь текущего года три промышленных предприятия Оренбургской области смогли начать реализацию своих инвестпроектов благодаря полученным льготным займам регионального Фонда развития промышленности (ФРП), сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Увеличение доли производства – важный фактор развития экономики региона. Промышленные предприятия создают новые рабочие места, возможности для импортозамещения и пополнения городского и областного бюджетов. Мы уделяем большое внимание развитию промышленности, постоянно наращиваем капитализацию фондов поддержки, развиваем бизнес-инфраструктуру. Все это помогает промышленникам двигаться вперед. За пять лет региональным ФРП было выдано займов на общую сумму 2,2 миллиарда рублей, совокупный бюджет профинансированных проектов составил порядка 9 миллиардов рублей", — сказал глава региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что орский производитель тяглово-сцепных устройств "Эй-Си-Пи-Эс Автомотив" получил заем в размере 11 миллионов рублей на покупку установки лазерной резки, которая необходима для производства фаркопов.
Оренбургская региональная многоотраслевая ассоциация "Маркет-56" запускает новое направление в работе – производство панелей для многоквартирных домов и индивидуальной жилой застройки. Клиентами компании смогут быть как крупные застройщики, так и частные лица. На реализацию своего инвестпроекта компания направит 36 миллионов рублей собственных средств и 50 миллионов рублей льготного займа.
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ООО "Полимерные технологии в строительстве" – предприятие по производству террасной доски из древесно-полимерного композита. Благодаря соблюдению технологии, составу, улучшенному оренбургскими специалистами, доска долговечна и многофункциональна. Завод сегодня выпускает 5 тысяч тонн продукции в год, а с помощью нового займа в 47 миллионов рублей предприятие сможет увеличить объемы до 6500 тонн в год.
"Производство не должно быть "гаражным". Для развития бизнесу всегда нужны дополнительные средства. Мы благодарны правительству за предоставленную возможность. Льготные займы дают нам возможность расширять производство, не урезая другие статьи расходов", – сказал гендиректор ООО "ПТС" Владимир Ишутин.
С начала года Фонд выдал льготные займы 16 предприятиям области на сумму 392 миллиона рублей. Общий объем инвестиций составил 650 миллионов рублей. Заводы имеют возможность получить заем под 5% годовых для приобретения нового оборудования, которое позволит им увеличить объемы выпускаемой продукции и запустить новые линейки товаров.
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