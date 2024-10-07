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Правительство уточнило порядок трудоустройства для эвакуированных
Правительство уточнило порядок трудоустройства для эвакуированных - РИА Новости, 07.10.2024
Правительство уточнило порядок трудоустройства для эвакуированных
Правительство РФ уточнило порядок трудоустройства для работников, которые были эвакуированы из Белгородской, Брянской и Курской областей, они смогут... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:52
2024-10-07T10:52
2024-10-07T10:52
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Правительство РФ уточнило порядок трудоустройства для работников, которые были эвакуированы из Белгородской, Брянской и Курской областей, они смогут устраиваться на полную ставку без предъявления документов об образовании и квалификации, заявил премьер-министр Мишустин Мишустин. "Уточняется порядок трудоустройства для эвакуированных работников. В первую очередь, потому что граждане не могут, просто не имея на руках документа об образовании или квалификации, устроиться на работу... Теперь с жителями этих субъектов будет проще оформлять трудовой договор", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Принятые меры позволят эвакуированных "быстрее оформляться на полную ставку, пока ряд предприятий в Белгородской, Брянской и Курской областях находятся в вынужденном простое". Как отметил Мишустин, аналогичных подход уже применялся при трудоустройстве граждан из четырех новых российских регионов, а также тех, кто экстренно переехал в Россию с Украины. "Постановлением правительства изменим нормы, чтобы обеспечить людям соблюдение их прав. Таких сотрудников работодатель сможет перевести на полный рабочий день и, конечно, это учесть в механизме оплаты труда", - подчеркнул глава российского кабмина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, курская область, украина, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Курская область, Украина, Белгородская область
Правительство уточнило порядок трудоустройства для эвакуированных
Правительство уточнило порядок трудоустройства для эвакуированных из приграничья
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Правительство РФ уточнило порядок трудоустройства для работников, которые были эвакуированы из Белгородской, Брянской и Курской областей, они смогут устраиваться на полную ставку без предъявления документов об образовании и квалификации, заявил премьер-министр Мишустин Мишустин.
«
"Уточняется порядок трудоустройства для эвакуированных работников. В первую очередь, потому что граждане не могут, просто не имея на руках документа об образовании или квалификации, устроиться на работу... Теперь с жителями этих субъектов будет проще оформлять трудовой договор", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Принятые меры позволят эвакуированных "быстрее оформляться на полную ставку, пока ряд предприятий в Белгородской, Брянской и Курской областях находятся в вынужденном простое".
Как отметил Мишустин, аналогичных подход уже применялся при трудоустройстве граждан из четырех новых российских регионов, а также тех, кто экстренно переехал в Россию с Украины
.
"Постановлением правительства изменим нормы, чтобы обеспечить людям соблюдение их прав. Таких сотрудников работодатель сможет перевести на полный рабочий день и, конечно, это учесть в механизме оплаты труда", - подчеркнул глава российского кабмина.