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Правительство уточнило порядок трудоустройства для эвакуированных

Правительство уточнило порядок трудоустройства для эвакуированных - РИА Новости, 07.10.2024

Правительство уточнило порядок трудоустройства для эвакуированных

Правительство РФ уточнило порядок трудоустройства для работников, которые были эвакуированы из Белгородской, Брянской и Курской областей, они смогут... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:52

2024-10-07T10:52

2024-10-07T10:52

специальная военная операция на украине

общество

россия

курская область

украина

белгородская область

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Правительство РФ уточнило порядок трудоустройства для работников, которые были эвакуированы из Белгородской, Брянской и Курской областей, они смогут устраиваться на полную ставку без предъявления документов об образовании и квалификации, заявил премьер-министр Мишустин Мишустин. "Уточняется порядок трудоустройства для эвакуированных работников. В первую очередь, потому что граждане не могут, просто не имея на руках документа об образовании или квалификации, устроиться на работу... Теперь с жителями этих субъектов будет проще оформлять трудовой договор", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Принятые меры позволят эвакуированных "быстрее оформляться на полную ставку, пока ряд предприятий в Белгородской, Брянской и Курской областях находятся в вынужденном простое". Как отметил Мишустин, аналогичных подход уже применялся при трудоустройстве граждан из четырех новых российских регионов, а также тех, кто экстренно переехал в Россию с Украины. "Постановлением правительства изменим нормы, чтобы обеспечить людям соблюдение их прав. Таких сотрудников работодатель сможет перевести на полный рабочий день и, конечно, это учесть в механизме оплаты труда", - подчеркнул глава российского кабмина.

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курская область

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, курская область, украина, белгородская область