Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор террористам, готовившим диверсии на авиабазе в Приморье - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 07.10.2024 (обновлено: 10:29 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/prigovor-1976691088.html
Суд вынес приговор террористам, готовившим диверсии на авиабазе в Приморье
Суд вынес приговор террористам, готовившим диверсии на авиабазе в Приморье - РИА Новости, 07.10.2024
Суд вынес приговор террористам, готовившим диверсии на авиабазе в Приморье
Участники преступного сообщества, готовившие диверсию на базе ВКС РФ в Приморском крае, получили от четырех до 23 лет лишения свободы, сообщает центр... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:51
2024-10-07T10:29
происшествия
россия
приморский край
московская область (подмосковье)
воздушно-космические силы россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976703590_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c494c4e2073db90145e754515193c810.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Участники преступного сообщества, готовившие диверсию на базе ВКС РФ в Приморском крае, получили от четырех до 23 лет лишения свободы, сообщает центр общественных связей ФСБ РФ."Решением 2-го Восточного окружного военного суда признаны виновными в совершении диверсий и приготовлении к террористическому акту 13 участников преступного сообщества. Четверым подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 до 23 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима, восемь участников преступной группы приговорены к лишению свободы на сроки от восьми с половиной до 16 лет, ещё один подсудимый (пособник) приговорён к четырём годам лишения свободы", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в январе 2023 года ФСБ России совместно с МВД и СК задержали 13 человек, причастных к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае, а также к подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморском крае. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту и диверсии.В ходе расследования были собраны неопровержимые доказательства того, что фигуранты были завербованы украинскими спецслужбами через интернет и получали вознаграждения за свои действия в размере от 15 до 100 тысяч рублей, уточнили в ФСБ.ФСБ призывает граждан быть внимательными, так как украинские спецслужбы продолжают активно искать в интернете потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью причинения экономического ущерба России. Основные целевые группы вербовщиков - молодежь, пожилые люди, радикалы, маргиналы и несовершеннолетние, которые не осознают серьезность своих действий и возможные последствия, включая пожизненное лишение свободы."Только бдительность и нетерпимость россиян к таким проявлениям являются лучшей мерой по недопущению совершений противником диверсионно-террористических актов на территории нашей страны. Приговор в законную силу не вступил", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241004/terakt-1976410740.html
https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
россия
приморский край
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание завербованного Киевом агента, готовившего диверсию на базе ВКС России
Завербованный Киевом агент, готовивший диверсию на базе ВКС России, заявил, что за уничтожение двух истребителей обещали 12 млн руб.
2024-10-07T09:51
true
PT2M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976703590_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_345e4adf608fe2a1e9aa800c5570a08a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край, московская область (подмосковье), воздушно-космические силы россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ржд
Происшествия, Россия, Приморский край, Московская область (Подмосковье), Воздушно-космические силы России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), РЖД
Суд вынес приговор террористам, готовившим диверсии на авиабазе в Приморье

Террористам, готовившим диверсию на авиабазе ВКС в Приморье, дали от 4 до 23 лет

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Участники преступного сообщества, готовившие диверсию на базе ВКС РФ в Приморском крае, получили от четырех до 23 лет лишения свободы, сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.
"Решением 2-го Восточного окружного военного суда признаны виновными в совершении диверсий и приготовлении к террористическому акту 13 участников преступного сообщества. Четверым подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 до 23 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима, восемь участников преступной группы приговорены к лишению свободы на сроки от восьми с половиной до 16 лет, ещё один подсудимый (пособник) приговорён к четырём годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
Кадр видео задержания пособника СБУ, пытавшегося совершить диверсию в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В Белоруссии вынесли приговор ответственному за теракт против А-50
4 октября, 16:50
В ведомстве отметили, что в январе 2023 года ФСБ России совместно с МВД и СК задержали 13 человек, причастных к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае, а также к подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморском крае. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту и диверсии.
В ходе расследования были собраны неопровержимые доказательства того, что фигуранты были завербованы украинскими спецслужбами через интернет и получали вознаграждения за свои действия в размере от 15 до 100 тысяч рублей, уточнили в ФСБ.
Кадр видео ликвидации гражданина республики Беларусь, готовившего теракт в Карелии - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024 году
7 марта, 13:41
ФСБ призывает граждан быть внимательными, так как украинские спецслужбы продолжают активно искать в интернете потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью причинения экономического ущерба России. Основные целевые группы вербовщиков - молодежь, пожилые люди, радикалы, маргиналы и несовершеннолетние, которые не осознают серьезность своих действий и возможные последствия, включая пожизненное лишение свободы.
"Только бдительность и нетерпимость россиян к таким проявлениям являются лучшей мерой по недопущению совершений противником диверсионно-террористических актов на территории нашей страны. Приговор в законную силу не вступил", - добавили в ведомстве.
Хакер - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Купил танк — продал родину. Кто подстрекает подростков к госизмене
24 октября 2023, 08:00
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайМосковская область (Подмосковье)Воздушно-космические силы РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала