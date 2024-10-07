https://ria.ru/20241007/prigovor-1976691088.html

Суд вынес приговор террористам, готовившим диверсии на авиабазе в Приморье

Суд вынес приговор террористам, готовившим диверсии на авиабазе в Приморье - РИА Новости, 07.10.2024

Суд вынес приговор террористам, готовившим диверсии на авиабазе в Приморье

Участники преступного сообщества, готовившие диверсию на базе ВКС РФ в Приморском крае, получили от четырех до 23 лет лишения свободы, сообщает центр... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T09:51

2024-10-07T09:51

2024-10-07T10:29

происшествия

россия

приморский край

московская область (подмосковье)

воздушно-космические силы россии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ржд

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Участники преступного сообщества, готовившие диверсию на базе ВКС РФ в Приморском крае, получили от четырех до 23 лет лишения свободы, сообщает центр общественных связей ФСБ РФ."Решением 2-го Восточного окружного военного суда признаны виновными в совершении диверсий и приготовлении к террористическому акту 13 участников преступного сообщества. Четверым подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 до 23 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима, восемь участников преступной группы приговорены к лишению свободы на сроки от восьми с половиной до 16 лет, ещё один подсудимый (пособник) приговорён к четырём годам лишения свободы", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в январе 2023 года ФСБ России совместно с МВД и СК задержали 13 человек, причастных к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае, а также к подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморском крае. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту и диверсии.В ходе расследования были собраны неопровержимые доказательства того, что фигуранты были завербованы украинскими спецслужбами через интернет и получали вознаграждения за свои действия в размере от 15 до 100 тысяч рублей, уточнили в ФСБ.ФСБ призывает граждан быть внимательными, так как украинские спецслужбы продолжают активно искать в интернете потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью причинения экономического ущерба России. Основные целевые группы вербовщиков - молодежь, пожилые люди, радикалы, маргиналы и несовершеннолетние, которые не осознают серьезность своих действий и возможные последствия, включая пожизненное лишение свободы."Только бдительность и нетерпимость россиян к таким проявлениям являются лучшей мерой по недопущению совершений противником диверсионно-террористических актов на территории нашей страны. Приговор в законную силу не вступил", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241004/terakt-1976410740.html

https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

россия

приморский край

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание завербованного Киевом агента, готовившего диверсию на базе ВКС России Завербованный Киевом агент, готовивший диверсию на базе ВКС России, заявил, что за уничтожение двух истребителей обещали 12 млн руб. 2024-10-07T09:51 true PT2M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, приморский край, московская область (подмосковье), воздушно-космические силы россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ржд