https://ria.ru/20241007/pozhary-1976688411.html

В России потушили 15 природных пожаров за сутки

В России потушили 15 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 07.10.2024

В России потушили 15 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 15 природных пожаров на общей площади 588 гектар, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T09:30

2024-10-07T09:30

2024-10-07T09:30

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 15 природных пожаров на общей площади 588 гектар, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.10.2024 в 8 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 15 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 588 гектар", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ действовало 39 лесных пожаров на площади 124 814 гектара, которые активно тушили.

https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, природные пожары в россии