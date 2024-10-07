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В России потушили 15 природных пожаров за сутки
В России потушили 15 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 07.10.2024
В России потушили 15 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 15 природных пожаров на общей площади 588 гектар, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:30
2024-10-07T09:30
2024-10-07T09:30
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 15 природных пожаров на общей площади 588 гектар, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.10.2024 в 8 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 15 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 588 гектар", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ действовало 39 лесных пожаров на площади 124 814 гектара, которые активно тушили.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России потушили 15 природных пожаров за сутки
Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили 15 природных пожаров на площади 588 га