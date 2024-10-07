https://ria.ru/20241007/pozhar-1976809645.html
В Красноярском крае локализовали пожар на складе
В Красноярском крае локализовали пожар на складе - РИА Новости, 07.10.2024
В Красноярском крае локализовали пожар на складе
Пожар на складе в Красноярском крае локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:35
2024-10-07T16:35
2024-10-07T16:42
происшествия
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пожар на складе в Красноярском крае локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что склад, внутри которого находятся емкости с ацетоном и пеллеты, горит на площади более 1,5 тысячи "квадратов" в Красноярском крае. Позже стало известно, что площадь пожара в Красноярском крае выросла до 1,6 тысячи "квадратов", огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего здания."Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Красноярском крае", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241007/pozhary-1973357645.html
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происшествия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Красноярском крае локализовали пожар на складе
МЧС РФ: в Красноярском крае локализовали пожар на складе