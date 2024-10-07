https://ria.ru/20241007/pozhar-1976684048.html

В Москве потушили пожар на складе

В Москве потушили пожар на складе - РИА Новости, 07.10.2024

В Москве потушили пожар на складе

Пожар на складе на западе Москвы полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T08:47

2024-10-07T08:47

2024-10-07T13:48

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пожар на складе на западе Москвы полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что на улице Рябиновая, дом 17А загорелся одноэтажный склад. Площадь пожара составила 450 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. На месте работали 60 специалистов и 16 единиц техники. "Пожар в Москве полностью ликвидирован", - говорится в сообщении главка.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)