https://ria.ru/20241007/pozhar-1976684048.html
В Москве потушили пожар на складе
В Москве потушили пожар на складе - РИА Новости, 07.10.2024
В Москве потушили пожар на складе
Пожар на складе на западе Москвы полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:47
2024-10-07T08:47
2024-10-07T13:48
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пожар на складе на западе Москвы полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что на улице Рябиновая, дом 17А загорелся одноэтажный склад. Площадь пожара составила 450 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. На месте работали 60 специалистов и 16 единиц техники. "Пожар в Москве полностью ликвидирован", - говорится в сообщении главка.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве потушили пожар на складе
МЧС: пожар на складе на западе Москвы полностью ликвидировали