https://ria.ru/20241007/pozhar-1976680893.html

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе - РИА Новости, 07.10.2024

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T08:09

2024-10-07T08:09

2024-10-07T10:18

феодосия

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщила городская администрация в Telegram-канале."По информации отдела по вопросам ГО и ЧС администрации города Феодосии, введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера", — говорится в публикации.Позже в администрации Феодосии заявили, что произошла техническая ошибка — режим ЧС пока не вводили, заседание комиссии еще не состоялось.О пожаре на нефтебазе стало известно около шести утра. По словам главы администрации города Игоря Ткаченко, жертв и пострадавших нет, на месте работают расчеты МЧС. В районе нефтебазы перекрыли улицы.На место выехал выехал вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко.

https://ria.ru/20241005/pozhar-1976526187.html

феодосия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

феодосия, происшествия, республика крым