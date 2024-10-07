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В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе - РИА Новости, 07.10.2024
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08:09 07.10.2024 (обновлено: 10:18 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/pozhar-1976680893.html
В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе
В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе - РИА Новости, 07.10.2024
В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе
Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:09
2024-10-07T10:18
феодосия
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщила городская администрация в Telegram-канале."По информации отдела по вопросам ГО и ЧС администрации города Феодосии, введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера", — говорится в публикации.Позже в администрации Феодосии заявили, что произошла техническая ошибка — режим ЧС пока не вводили, заседание комиссии еще не состоялось.О пожаре на нефтебазе стало известно около шести утра. По словам главы администрации города Игоря Ткаченко, жертв и пострадавших нет, на месте работают расчеты МЧС. В районе нефтебазы перекрыли улицы.На место выехал выехал вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко.
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феодосия, происшествия, республика крым
Феодосия, Происшествия, Республика Крым
В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

В Феодосии из-за пожара на нефтебазе ввели режим техногенной ЧС

© Фото : РИА Новости КрымСитауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : РИА Новости Крым
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщила городская администрация в Telegram-канале.
«
"По информации отдела по вопросам ГО и ЧС администрации города Феодосии, введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера", — говорится в публикации.
Позже в администрации Феодосии заявили, что произошла техническая ошибка — режим ЧС пока не вводили, заседание комиссии еще не состоялось.
О пожаре на нефтебазе стало известно около шести утра. По словам главы администрации города Игоря Ткаченко, жертв и пострадавших нет, на месте работают расчеты МЧС. В районе нефтебазы перекрыли улицы.
На место выехал выехал вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко.
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