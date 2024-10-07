В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе ввели режим техногенной ЧС
© Фото : РИА Новости КрымСитауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе
© Фото : РИА Новости Крым
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщила городская администрация в Telegram-канале.
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"По информации отдела по вопросам ГО и ЧС администрации города Феодосии, введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера", — говорится в публикации.
Позже в администрации Феодосии заявили, что произошла техническая ошибка — режим ЧС пока не вводили, заседание комиссии еще не состоялось.
О пожаре на нефтебазе стало известно около шести утра. По словам главы администрации города Игоря Ткаченко, жертв и пострадавших нет, на месте работают расчеты МЧС. В районе нефтебазы перекрыли улицы.
На место выехал выехал вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко.
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5 октября, 16:11