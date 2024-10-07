https://ria.ru/20241007/pozdravlenie-1976838605.html

Жители Нигера записали рэп-поздравление для Путина

Жители Нигера записали рэп-поздравление для Путина - РИА Новости, 07.10.2024

Жители Нигера записали рэп-поздравление для Путина

Жители Нигера записали рэп-поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения, рассказали РИА Новости в партнерском Русском доме в этой... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T18:55

2024-10-07T18:55

2024-10-07T18:55

нигер

россия

ниамей

владимир путин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Жители Нигера записали рэп-поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения, рассказали РИА Новости в партнерском Русском доме в этой африканской стране. В треке исполнитель читает рэп о том, что Путина ничего не остановит, он принимает смелые решения в непростых условиях. В конце видео рэпер заявляет: "Африка с тобой. Светлое будущее" и отдает честь президенту. Авторами рэпа стали активисты - жители Нигера, которые проявили креативный подход к поздравлению российского лидера. Трек написан под руководством Нафию Салиссу, исполнителем стал певец Мессье Яро, а танцевальную часть представила группа "Сахель 24". Русский дом в Нигере официально открылся в столице Нигера Ниамее 12 июня, в День России. Директор Русского дома – Белло Иссуфф. Соглашение с Россотрудничеством подписано в середине апреля. Путин 7 октября отмечает день рождения, ему исполнилось 72 года.

https://ria.ru/20241007/putin-1976811915.html

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Рэп-поздравление для Владимира Путина от жителей Нигера Жители Нигера записали рэп-поздравление для Владимира Путина. В конце видео рэпер заявляет: "Африка с тобой. Светлое будущее" и отдает честь президенту. 2024-10-07T18:55 true PT1M26S

К дню рождения Владимира Путина 7 октября президент России Владимир Путин отмечает день рождения, ему исполняется 72 года. В этот день, как и в предыдущие годы, Путин проведет в рабочем графике – увидится с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества, и проведет в течение дня ряд рабочих встреч. На видео самые яркие моменты его неофициальной жизни. 2024-10-07T18:55 true PT1M07S

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