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Жители Нигера записали рэп-поздравление для Путина - РИА Новости, 07.10.2024
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18:55 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/pozdravlenie-1976838605.html
Жители Нигера записали рэп-поздравление для Путина
Жители Нигера записали рэп-поздравление для Путина - РИА Новости, 07.10.2024
Жители Нигера записали рэп-поздравление для Путина
Жители Нигера записали рэп-поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения, рассказали РИА Новости в партнерском Русском доме в этой... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T18:55
2024-10-07T18:55
нигер
россия
ниамей
владимир путин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976838457_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f8c02120ed531768738c455cda130ce.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Жители Нигера записали рэп-поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения, рассказали РИА Новости в партнерском Русском доме в этой африканской стране. В треке исполнитель читает рэп о том, что Путина ничего не остановит, он принимает смелые решения в непростых условиях. В конце видео рэпер заявляет: "Африка с тобой. Светлое будущее" и отдает честь президенту. Авторами рэпа стали активисты - жители Нигера, которые проявили креативный подход к поздравлению российского лидера. Трек написан под руководством Нафию Салиссу, исполнителем стал певец Мессье Яро, а танцевальную часть представила группа "Сахель 24". Русский дом в Нигере официально открылся в столице Нигера Ниамее 12 июня, в День России. Директор Русского дома – Белло Иссуфф. Соглашение с Россотрудничеством подписано в середине апреля. Путин 7 октября отмечает день рождения, ему исполнилось 72 года.
https://ria.ru/20241007/putin-1976811915.html
нигер
россия
ниамей
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РИА Новости
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5
4.7
96
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353
60
353
60
Рэп-поздравление для Владимира Путина от жителей Нигера
Жители Нигера записали рэп-поздравление для Владимира Путина. В конце видео рэпер заявляет: "Африка с тобой. Светлое будущее" и отдает честь президенту.
2024-10-07T18:55
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К дню рождения Владимира Путина
7 октября президент России Владимир Путин отмечает день рождения, ему исполняется 72 года. В этот день, как и в предыдущие годы, Путин проведет в рабочем графике – увидится с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества, и проведет в течение дня ряд рабочих встреч. На видео самые яркие моменты его неофициальной жизни.
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353
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нигер, россия, ниамей, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Нигер, Россия, Ниамей, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Жители Нигера записали рэп-поздравление для Путина

Русский дом: жители Нигера записали рэп-поздравление для президента РФ Путина

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Жители Нигера записали рэп-поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения, рассказали РИА Новости в партнерском Русском доме в этой африканской стране.
В треке исполнитель читает рэп о том, что Путина ничего не остановит, он принимает смелые решения в непростых условиях. В конце видео рэпер заявляет: "Африка с тобой. Светлое будущее" и отдает честь президенту.
Авторами рэпа стали активисты - жители Нигера, которые проявили креативный подход к поздравлению российского лидера. Трек написан под руководством Нафию Салиссу, исполнителем стал певец Мессье Яро, а танцевальную часть представила группа "Сахель 24".
Русский дом в Нигере официально открылся в столице Нигера Ниамее 12 июня, в День России. Директор Русского дома – Белло Иссуфф. Соглашение с Россотрудничеством подписано в середине апреля.
Путин 7 октября отмечает день рождения, ему исполнилось 72 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Песков рассказал о поздравлении Путину от администрации президента
Вчера, 16:46
 
НигерРоссияНиамейВладимир ПутинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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