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В ДНР мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета
В ДНР мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 07.10.2024
В ДНР мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета
Мужчина получил тяжелые ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Глубокое в Мангушском муниципальном округе ДНР, сообщило в... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:39
2024-10-07T16:39
2024-10-07T16:39
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сцкк
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Мужчина получил тяжелые ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Глубокое в Мангушском муниципальном округе ДНР, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Глубокое (Мангушский муниципальный округ): в результате детонации ВОП на ул. Тополиной тяжело ранен мужчина 1953 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В ДНР мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета
СЦКК ДНР: в Мангушском округе мужчина пострадал при детонации ВОП