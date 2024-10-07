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В ДНР мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета

В ДНР мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 07.10.2024

В ДНР мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета

Мужчина получил тяжелые ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Глубокое в Мангушском муниципальном округе ДНР, сообщило в... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:39

2024-10-07T16:39

2024-10-07T16:39

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Мужчина получил тяжелые ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Глубокое в Мангушском муниципальном округе ДНР, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Глубокое (Мангушский муниципальный округ): в результате детонации ВОП на ул. Тополиной тяжело ранен мужчина 1953 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, сцкк, происшествия