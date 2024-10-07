https://ria.ru/20241007/postradavshie-1976838177.html

Двоих пострадавших в Каспийске сотрудников МЧС перевели из реанимации

Двоих пострадавших в Каспийске сотрудников МЧС перевели из реанимации - РИА Новости, 07.10.2024

Двоих пострадавших в Каспийске сотрудников МЧС перевели из реанимации

Двое из трех сотрудников МЧС, пострадавших при тушении пожара в дагестанском Каспийске, переведены из реанимации в отделение, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T18:52

2024-10-07T18:52

2024-10-07T18:52

происшествия

каспийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 7 окт - РИА Новости. Двое из трех сотрудников МЧС, пострадавших при тушении пожара в дагестанском Каспийске, переведены из реанимации в отделение, сообщили в пресс-службе Республиканской клинической больницы (РКБ) имени А.В.Вишневского. В воскресенье в Каспийске произошел пожар в трехэтажном торговом здании "Пир" по Кирпичному шоссе, 13, которое расположено на территории выставочного центра "Каспий экспо". На пожаре пострадали трое сотрудников МЧС, они получили ожоги от 10% до 26% поверхности тела. "Двое сотрудников МЧС, пострадавших при тушении пожара на торговой базе в Каспийске, переведены из реанимации в отделение ожогового центра РКБ им. А.В.Вишневского. У них было около 10% ожогов поверхности тела. Третий пока остается в реанимации, но и он постепенно идет на поправку. У всех троих пациентов также термоингаляционное поражение первой степени", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240925/perm-1974721978.html

каспийск

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происшествия, каспийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)