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Двоих пострадавших в Каспийске сотрудников МЧС перевели из реанимации
Двоих пострадавших в Каспийске сотрудников МЧС перевели из реанимации - РИА Новости, 07.10.2024
Двоих пострадавших в Каспийске сотрудников МЧС перевели из реанимации
Двое из трех сотрудников МЧС, пострадавших при тушении пожара в дагестанском Каспийске, переведены из реанимации в отделение, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T18:52
2024-10-07T18:52
2024-10-07T18:52
происшествия
каспийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 7 окт - РИА Новости. Двое из трех сотрудников МЧС, пострадавших при тушении пожара в дагестанском Каспийске, переведены из реанимации в отделение, сообщили в пресс-службе Республиканской клинической больницы (РКБ) имени А.В.Вишневского. В воскресенье в Каспийске произошел пожар в трехэтажном торговом здании "Пир" по Кирпичному шоссе, 13, которое расположено на территории выставочного центра "Каспий экспо". На пожаре пострадали трое сотрудников МЧС, они получили ожоги от 10% до 26% поверхности тела. "Двое сотрудников МЧС, пострадавших при тушении пожара на торговой базе в Каспийске, переведены из реанимации в отделение ожогового центра РКБ им. А.В.Вишневского. У них было около 10% ожогов поверхности тела. Третий пока остается в реанимации, но и он постепенно идет на поправку. У всех троих пациентов также термоингаляционное поражение первой степени", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240925/perm-1974721978.html
каспийск
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происшествия, каспийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Каспийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Двоих пострадавших в Каспийске сотрудников МЧС перевели из реанимации
Двоих пострадавших при пожаре в Каспийске сотрудников МЧС перевели из реанимации