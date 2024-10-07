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Ушаков высказался о назначении нового посла в США
Ушаков высказался о назначении нового посла в США - РИА Новости, 07.10.2024
Ушаков высказался о назначении нового посла в США
Сроки назначения нового посла России в США не имеют значения, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:45
2024-10-07T14:45
2024-10-07T14:45
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юрий ушаков
анатолий антонов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сроки назначения нового посла России в США не имеют значения, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Это не имеет большого значения. Когда назначат, тогда и назначат", - сказал Ушаков изданию Life, говоря о сроках назначения. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершает свою командировку в США. Антонов возглавил российскую дипмиссию в США в 2017 году, ранее он занимал посты заместителя министра иностранных дел и заместителя министра обороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, юрий ушаков, анатолий антонов, политика
США, Россия, Юрий Ушаков, Анатолий Антонов, Политика
Ушаков высказался о назначении нового посла в США
Ушаков: сроки назначения нового посла России в США не имеют значения