https://ria.ru/20241007/podryv-1976815267.html

В Херсонской области подорвали автомобиль начальника райотдела полиции

В Херсонской области подорвали автомобиль начальника райотдела полиции - РИА Новости, 07.10.2024

В Херсонской области подорвали автомобиль начальника райотдела полиции

В Херсонской области подорвали автомобиль начальника ОМВД "Новотроицкое", сообщило региональное управление Следственного комитета России. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:59

2024-10-07T16:59

2024-10-07T17:40

происшествия

россия

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. В Херсонской области подорвали автомобиль начальника ОМВД "Новотроицкое", сообщило региональное управление Следственного комитета России. "Сегодня, примерно в 10 часов 40 минут, на территории площадки у магазина "Троя" в поселке городского типа Новотроицкое под днищем автомобиля сработало взрывное устройство", — говорится в заявлении.Глава районного отдела полиции получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в больницу и оказывают необходимую помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев.

https://ria.ru/20241004/sk-1976381018.html

россия

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, херсонская область