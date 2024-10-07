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В Херсонской области подорвали автомобиль начальника райотдела полиции - РИА Новости, 07.10.2024
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16:59 07.10.2024 (обновлено: 17:40 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/podryv-1976815267.html
В Херсонской области подорвали автомобиль начальника райотдела полиции
В Херсонской области подорвали автомобиль начальника райотдела полиции - РИА Новости, 07.10.2024
В Херсонской области подорвали автомобиль начальника райотдела полиции
В Херсонской области подорвали автомобиль начальника ОМВД "Новотроицкое", сообщило региональное управление Следственного комитета России. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:59
2024-10-07T17:40
происшествия
россия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. В Херсонской области подорвали автомобиль начальника ОМВД "Новотроицкое", сообщило региональное управление Следственного комитета России. "Сегодня, примерно в 10 часов 40 минут, на территории площадки у магазина "Троя" в поселке городского типа Новотроицкое под днищем автомобиля сработало взрывное устройство", — говорится в заявлении.Глава районного отдела полиции получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в больницу и оказывают необходимую помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев.
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происшествия, россия, херсонская область
Происшествия, Россия, Херсонская область
В Херсонской области подорвали автомобиль начальника райотдела полиции

СК: в Херсонской области подорвали автомобиль начальника ОМВД "Новотроицкое"

© Следком Херсонской области/TelegramПод днищем автомобиля сработало взрывное устройство в Херсонской области
Под днищем автомобиля сработало взрывное устройство в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Следком Херсонской области/Telegram
Под днищем автомобиля сработало взрывное устройство в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. В Херсонской области подорвали автомобиль начальника ОМВД "Новотроицкое", сообщило региональное управление Следственного комитета России.
"Сегодня, примерно в 10 часов 40 минут, на территории площадки у магазина "Троя" в поселке городского типа Новотроицкое под днищем автомобиля сработало взрывное устройство", — говорится в заявлении.
Глава районного отдела полиции получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в больницу и оказывают необходимую помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев.
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