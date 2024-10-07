https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976836144.html
Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих открыли в Подмосковье
Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих открыли в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024
Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих открыли в Подмосковье
Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих открылся в подмосковном Сергиевом Посаде, это первое место в России, где реабилитацию и обучение смогут... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T18:50
2024-10-07T18:50
2024-10-07T18:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976836580_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_48597da9dc6c8e3fc6f7cb1cea8eefdb.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих открылся в подмосковном Сергиевом Посаде, это первое место в России, где реабилитацию и обучение смогут проходить люди от 18 до 40 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня в Сергиевом Посаде открыли уникальный Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих. Это первое и единственное в России место, где реабилитацию и обучение смогут проходить люди от 18 до 40 лет. Оно станет структурным подразделением детского Семейного центра имени А.И. Мещерякова. Выпускники дома-интерната нуждались в поддержке, чтобы адаптироваться к взрослой жизни: найти работу, быть востребованными, не бояться общаться с людьми. Именно поэтому было решено создать центр, который поможет в этом", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Всего в Центре будут постоянно жить 100 воспитанников из Подмосковья и других регионов. Еще 100 человек смогут получать помощь на дневном пребывании, добавил губернатор.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976836580_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_619258ea007ea76a9c96bfa53ce075ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих открылся в подмосковном Сергиевом Посаде, это первое место в России, где реабилитацию и обучение смогут проходить люди от 18 до 40 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня в Сергиевом Посаде открыли уникальный Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих. Это первое и единственное в России место, где реабилитацию и обучение смогут проходить люди от 18 до 40 лет. Оно станет структурным подразделением детского Семейного центра имени А.И. Мещерякова. Выпускники дома-интерната нуждались в поддержке, чтобы адаптироваться к взрослой жизни: найти работу, быть востребованными, не бояться общаться с людьми. Именно поэтому было решено создать центр, который поможет в этом", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
Всего в Центре будут постоянно жить 100 воспитанников из Подмосковья и других регионов. Еще 100 человек смогут получать помощь на дневном пребывании, добавил губернатор.