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Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих открыли в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024
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Новости Подмосковья
 
18:50 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976836144.html
Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих открыли в Подмосковье
Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих открыли в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024
Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих открыли в Подмосковье
Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих открылся в подмосковном Сергиевом Посаде, это первое место в России, где реабилитацию и обучение смогут... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T18:50
2024-10-07T18:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих открылся в подмосковном Сергиевом Посаде, это первое место в России, где реабилитацию и обучение смогут проходить люди от 18 до 40 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня в Сергиевом Посаде открыли уникальный Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих. Это первое и единственное в России место, где реабилитацию и обучение смогут проходить люди от 18 до 40 лет. Оно станет структурным подразделением детского Семейного центра имени А.И. Мещерякова. Выпускники дома-интерната нуждались в поддержке, чтобы адаптироваться к взрослой жизни: найти работу, быть востребованными, не бояться общаться с людьми. Именно поэтому было решено создать центр, который поможет в этом", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Всего в Центре будут постоянно жить 100 воспитанников из Подмосковья и других регионов. Еще 100 человек смогут получать помощь на дневном пребывании, добавил губернатор.
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РИА Новости
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96
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих открыли в Подмосковье

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиЦентр постинтернатного сопровождения слепоглухих в Сергиево-Посадском округе
Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих в Сергиево-Посадском округе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области
Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих в Сергиево-Посадском округе
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих открылся в подмосковном Сергиевом Посаде, это первое место в России, где реабилитацию и обучение смогут проходить люди от 18 до 40 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня в Сергиевом Посаде открыли уникальный Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих. Это первое и единственное в России место, где реабилитацию и обучение смогут проходить люди от 18 до 40 лет. Оно станет структурным подразделением детского Семейного центра имени А.И. Мещерякова. Выпускники дома-интерната нуждались в поддержке, чтобы адаптироваться к взрослой жизни: найти работу, быть востребованными, не бояться общаться с людьми. Именно поэтому было решено создать центр, который поможет в этом", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиЦентр постинтернатного сопровождения слепоглухих в Сергиево-Посадском округе
Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих в Сергиево-Посадском округе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области
Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих в Сергиево-Посадском округе
Всего в Центре будут постоянно жить 100 воспитанников из Подмосковья и других регионов. Еще 100 человек смогут получать помощь на дневном пребывании, добавил губернатор.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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