https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976836144.html

Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих открыли в Подмосковье

Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих открыли в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024

Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих открыли в Подмосковье

Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих открылся в подмосковном Сергиевом Посаде, это первое место в России, где реабилитацию и обучение смогут... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T18:50

2024-10-07T18:50

2024-10-07T18:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих открылся в подмосковном Сергиевом Посаде, это первое место в России, где реабилитацию и обучение смогут проходить люди от 18 до 40 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня в Сергиевом Посаде открыли уникальный Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих. Это первое и единственное в России место, где реабилитацию и обучение смогут проходить люди от 18 до 40 лет. Оно станет структурным подразделением детского Семейного центра имени А.И. Мещерякова. Выпускники дома-интерната нуждались в поддержке, чтобы адаптироваться к взрослой жизни: найти работу, быть востребованными, не бояться общаться с людьми. Именно поэтому было решено создать центр, который поможет в этом", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Всего в Центре будут постоянно жить 100 воспитанников из Подмосковья и других регионов. Еще 100 человек смогут получать помощь на дневном пребывании, добавил губернатор.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)