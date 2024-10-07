https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976814813.html

Более 30 тысяч человек посетили осеннее мероприятие в парках Подмосковья

Более 30 тысяч человек посетили осеннее мероприятие в парках Подмосковья - РИА Новости, 07.10.2024

Более 30 тысяч человек посетили осеннее мероприятие в парках Подмосковья

Более 30 тысяч гостей посетили общеобластное мероприятие "Парки. Осень. Заряжай" в Подмосковье 5 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:59

2024-10-07T16:59

2024-10-07T16:59

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 30 тысяч гостей посетили общеобластное мероприятие "Парки. Осень. Заряжай" в Подмосковье 5 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Для посетителей были организованы творческие мастер-классы и лекции от приглашенных экспертов, ярмарки фермерских продуктов, спортивные состязания и музыкальные концерты, а также другие активности. Так, в Парке семейного отдыха городского округа Дубна состоялись мероприятия, рассчитанные на детскую и взрослую аудиторию. Массовый старт по аллеям в забеге "Наперегонки с осенью" объединил участников спортивного клуба "Арбуз" и всех гостей парка. Спортивный забег "Наперегонки с осенью" прошел и в парке "Фабричный пруд" городского округа Реутов. Мероприятие было организовано совместно с беговым сообществом "Пять верст". Продолжением стала лекция по планированию территории участка методом пермакультуры от ландшафтного архитектора и дизайнера Татьяны Чистяковой. В "Парке усадьбы Кривякино" городского округа Воскресенск состоялся забег "Воскресенская верста-2024". На ярмарке мастеров народных промыслов "Фермерский дворик" гости парка могли приобрести продукцию местного производства. Викторина по биографии писателя Сергея Тимофеевича Аксакова "Чаепитие с Аксаковым" состоялась в историко-культурном и ландшафтном парке "Покровский" Сергиево-Посадского городского округа. Для детей организовали интерактивную программу с ростовыми куклами "Волшебное путешествие в страну урожая".

https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976775182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дубна, реутов