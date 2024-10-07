https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976814813.html
Более 30 тысяч человек посетили осеннее мероприятие в парках Подмосковья
Более 30 тысяч человек посетили осеннее мероприятие в парках Подмосковья - РИА Новости, 07.10.2024
Более 30 тысяч человек посетили осеннее мероприятие в парках Подмосковья
Более 30 тысяч гостей посетили общеобластное мероприятие "Парки. Осень. Заряжай" в Подмосковье 5 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:59
2024-10-07T16:59
2024-10-07T16:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дубна
реутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976814292_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b94f7dc3db80c1d62f5f73dd92c07d2e.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 30 тысяч гостей посетили общеобластное мероприятие "Парки. Осень. Заряжай" в Подмосковье 5 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Для посетителей были организованы творческие мастер-классы и лекции от приглашенных экспертов, ярмарки фермерских продуктов, спортивные состязания и музыкальные концерты, а также другие активности. Так, в Парке семейного отдыха городского округа Дубна состоялись мероприятия, рассчитанные на детскую и взрослую аудиторию. Массовый старт по аллеям в забеге "Наперегонки с осенью" объединил участников спортивного клуба "Арбуз" и всех гостей парка. Спортивный забег "Наперегонки с осенью" прошел и в парке "Фабричный пруд" городского округа Реутов. Мероприятие было организовано совместно с беговым сообществом "Пять верст". Продолжением стала лекция по планированию территории участка методом пермакультуры от ландшафтного архитектора и дизайнера Татьяны Чистяковой. В "Парке усадьбы Кривякино" городского округа Воскресенск состоялся забег "Воскресенская верста-2024". На ярмарке мастеров народных промыслов "Фермерский дворик" гости парка могли приобрести продукцию местного производства. Викторина по биографии писателя Сергея Тимофеевича Аксакова "Чаепитие с Аксаковым" состоялась в историко-культурном и ландшафтном парке "Покровский" Сергиево-Посадского городского округа. Для детей организовали интерактивную программу с ростовыми куклами "Волшебное путешествие в страну урожая".
https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976775182.html
московская область (подмосковье)
дубна
реутов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976814292_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9ac861818ce27fef35c7fcff83d16b19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), дубна, реутов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дубна, Реутов
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 30 тысяч гостей посетили общеобластное мероприятие "Парки. Осень. Заряжай" в Подмосковье 5 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Для посетителей были организованы творческие мастер-классы и лекции от приглашенных экспертов, ярмарки фермерских продуктов, спортивные состязания и музыкальные концерты, а также другие активности.
Так, в Парке семейного отдыха городского округа Дубна
состоялись мероприятия, рассчитанные на детскую и взрослую аудиторию. Массовый старт по аллеям в забеге "Наперегонки с осенью" объединил участников спортивного клуба "Арбуз" и всех гостей парка.
Спортивный забег "Наперегонки с осенью" прошел и в парке "Фабричный пруд" городского округа Реутов
. Мероприятие было организовано совместно с беговым сообществом "Пять верст". Продолжением стала лекция по планированию территории участка методом пермакультуры от ландшафтного архитектора и дизайнера Татьяны Чистяковой.
В "Парке усадьбы Кривякино" городского округа Воскресенск
состоялся забег "Воскресенская верста-2024". На ярмарке мастеров народных промыслов "Фермерский дворик" гости парка могли приобрести продукцию местного производства.
Викторина по биографии писателя Сергея Тимофеевича Аксакова "Чаепитие с Аксаковым" состоялась в историко-культурном и ландшафтном парке "Покровский" Сергиево-Посадского городского округа. Для детей организовали интерактивную программу с ростовыми куклами "Волшебное путешествие в страну урожая".