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В Подмосковье проверили свыше 98% тепловых сетей - РИА Новости, 07.10.2024
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Новости Подмосковья
 
14:25 07.10.2024 (обновлено: 14:35 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976775182.html
В Подмосковье проверили свыше 98% тепловых сетей
В Подмосковье проверили свыше 98% тепловых сетей - РИА Новости, 07.10.2024
В Подмосковье проверили свыше 98% тепловых сетей
В Подмосковье проверено более 98% тепловых сетей, это 10248 километров из 10440 имеющихся в регионе, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:25
2024-10-07T14:35
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Подмосковье проверено более 98% тепловых сетей, это 10248 километров из 10440 имеющихся в регионе, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Протестированы все тепловые сети в 51 муниципалитете, а в четырех из оставшихся городских округов уже завершено более 90% проверок. Среди них - Солнечногорск, где проинспектировали 66% теплопроводов, и Можайский, который завершил 74% работ. "Наша задача — обеспечить стабильное и надежное функционирование коммунальных систем региона. Уже протестировано большинство тепловых сетей Московской области, и это показатель высокоорганизованной и слаженной работы всех специалистов. Мы продолжаем планомерно и в кратчайшие сроки устранять возникающие неполадки, чтобы жители Подмосковья могли уверенно рассчитывать на качество коммунальных услуг", - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, его слова приводит пресс-служба. За прошедшую неделю оперативные группы Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы (ГКУ МО "МОС АВС") выполнили 57 выездов в муниципальные образования, а рабочие бригады - 35. За этот период было зафиксировано 325 технологических сбоев: 130 случаев касались горячего водоснабжения; 62 – холодного водоснабжения; 128 – электроснабжения.
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московская область (подмосковье), жкх, солнечногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ, Солнечногорск

В Подмосковье проверили свыше 98% тепловых сетей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГидравлические испытания тепловых сетей
Гидравлические испытания тепловых сетей - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гидравлические испытания тепловых сетей
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Подмосковье проверено более 98% тепловых сетей, это 10248 километров из 10440 имеющихся в регионе, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Протестированы все тепловые сети в 51 муниципалитете, а в четырех из оставшихся городских округов уже завершено более 90% проверок. Среди них - Солнечногорск, где проинспектировали 66% теплопроводов, и Можайский, который завершил 74% работ.
"Наша задача — обеспечить стабильное и надежное функционирование коммунальных систем региона. Уже протестировано большинство тепловых сетей Московской области, и это показатель высокоорганизованной и слаженной работы всех специалистов. Мы продолжаем планомерно и в кратчайшие сроки устранять возникающие неполадки, чтобы жители Подмосковья могли уверенно рассчитывать на качество коммунальных услуг", - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, его слова приводит пресс-служба.
За прошедшую неделю оперативные группы Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы (ГКУ МО "МОС АВС") выполнили 57 выездов в муниципальные образования, а рабочие бригады - 35.
За этот период было зафиксировано 325 технологических сбоев: 130 случаев касались горячего водоснабжения; 62 – холодного водоснабжения; 128 – электроснабжения.
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