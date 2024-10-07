https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976775182.html

В Подмосковье проверили свыше 98% тепловых сетей

В Подмосковье проверили свыше 98% тепловых сетей - РИА Новости, 07.10.2024

В Подмосковье проверили свыше 98% тепловых сетей

В Подмосковье проверено более 98% тепловых сетей, это 10248 километров из 10440 имеющихся в регионе, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:25

2024-10-07T14:25

2024-10-07T14:35

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Подмосковье проверено более 98% тепловых сетей, это 10248 километров из 10440 имеющихся в регионе, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Протестированы все тепловые сети в 51 муниципалитете, а в четырех из оставшихся городских округов уже завершено более 90% проверок. Среди них - Солнечногорск, где проинспектировали 66% теплопроводов, и Можайский, который завершил 74% работ. "Наша задача — обеспечить стабильное и надежное функционирование коммунальных систем региона. Уже протестировано большинство тепловых сетей Московской области, и это показатель высокоорганизованной и слаженной работы всех специалистов. Мы продолжаем планомерно и в кратчайшие сроки устранять возникающие неполадки, чтобы жители Подмосковья могли уверенно рассчитывать на качество коммунальных услуг", - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, его слова приводит пресс-служба. За прошедшую неделю оперативные группы Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы (ГКУ МО "МОС АВС") выполнили 57 выездов в муниципальные образования, а рабочие бригады - 35. За этот период было зафиксировано 325 технологических сбоев: 130 случаев касались горячего водоснабжения; 62 – холодного водоснабжения; 128 – электроснабжения.

https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976768254.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жкх, солнечногорск