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Свыше 390 человек пересилили из аварийного жилья в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024
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Новости Подмосковья
 
13:49 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976768254.html
Свыше 390 человек пересилили из аварийного жилья в Подмосковье
Свыше 390 человек пересилили из аварийного жилья в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024
Свыше 390 человек пересилили из аварийного жилья в Подмосковье
Более 390 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:49
2024-10-07T13:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дзержинский
егорьевск
жилье
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 390 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Жителям девяти городских округов предоставлены жилые помещения в новостройках, жилье на вторичном рынке или выплачена выкупная стоимость. В ведомстве отметили, что из аварийного жилья переселены 393 человека. На прошедшей неделе в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в городских округах: Богородский, Дзержинский, Егорьевск, Котельники, Люберцы, Одинцовский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Электросталь из аварийного жилищного фонда расселено 393 человека из 148 жилых помещений. Общая площадь расселяемого жилья составила более 6,3 тысячи квадратных метров.
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московская область (подмосковье), дзержинский, егорьевск, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дзержинский, Егорьевск, Жилье

Свыше 390 человек пересилили из аварийного жилья в Подмосковье

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 390 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Жителям девяти городских округов предоставлены жилые помещения в новостройках, жилье на вторичном рынке или выплачена выкупная стоимость.
В ведомстве отметили, что из аварийного жилья переселены 393 человека. На прошедшей неделе в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в городских округах: Богородский, Дзержинский, Егорьевск, Котельники, Люберцы, Одинцовский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Электросталь из аварийного жилищного фонда расселено 393 человека из 148 жилых помещений.
Общая площадь расселяемого жилья составила более 6,3 тысячи квадратных метров.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДзержинскийЕгорьевскЖилье
 
 
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