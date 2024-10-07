https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976768254.html
Свыше 390 человек пересилили из аварийного жилья в Подмосковье
Свыше 390 человек пересилили из аварийного жилья в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024
Свыше 390 человек пересилили из аварийного жилья в Подмосковье
Более 390 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:49
2024-10-07T13:49
2024-10-07T13:49
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 390 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Жителям девяти городских округов предоставлены жилые помещения в новостройках, жилье на вторичном рынке или выплачена выкупная стоимость. В ведомстве отметили, что из аварийного жилья переселены 393 человека. На прошедшей неделе в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в городских округах: Богородский, Дзержинский, Егорьевск, Котельники, Люберцы, Одинцовский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Электросталь из аварийного жилищного фонда расселено 393 человека из 148 жилых помещений. Общая площадь расселяемого жилья составила более 6,3 тысячи квадратных метров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), дзержинский, егорьевск, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дзержинский, Егорьевск, Жилье