https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976768254.html

Свыше 390 человек пересилили из аварийного жилья в Подмосковье

Свыше 390 человек пересилили из аварийного жилья в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024

Свыше 390 человек пересилили из аварийного жилья в Подмосковье

Более 390 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:49

2024-10-07T13:49

2024-10-07T13:49

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 390 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Жителям девяти городских округов предоставлены жилые помещения в новостройках, жилье на вторичном рынке или выплачена выкупная стоимость. В ведомстве отметили, что из аварийного жилья переселены 393 человека. На прошедшей неделе в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в городских округах: Богородский, Дзержинский, Егорьевск, Котельники, Люберцы, Одинцовский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Электросталь из аварийного жилищного фонда расселено 393 человека из 148 жилых помещений. Общая площадь расселяемого жилья составила более 6,3 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20241004/subsidii-1976440429.html

московская область (подмосковье)

дзержинский

егорьевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дзержинский, егорьевск, жилье