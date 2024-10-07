https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976755512.html
Резиденты ОЭЗ Подмосковья сэкономили 15 млрд рублей на налоговых льготах
Резиденты ОЭЗ Подмосковья сэкономили 15 млрд рублей на налоговых льготах - РИА Новости, 07.10.2024
Резиденты ОЭЗ Подмосковья сэкономили 15 млрд рублей на налоговых льготах
Более 15 миллиардов рублей сэкономили резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) в Подмосковье при помощи налоговых льгот и поддержки развития бизнеса, сообщает... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:51
2024-10-07T12:51
2024-10-07T12:51
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 15 миллиардов рублей сэкономили резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) в Подмосковье при помощи налоговых льгот и поддержки развития бизнеса, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Обычно, когда компания "заходит" в ОЭЗ, она сразу хочет стать резидентом, а не работать там в качестве простого арендатора. Потому что без этого статуса они не смогут воспользоваться преференциями. Главное преимущество для резидента — налоговые льготы. Высвободившиеся от снижения налоговой нагрузки средства можно направить на расширение производства, развитие экспорта и другие проекты. Компании активно пользуются этой возможностью", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что общая экономия на налоговых льготах за все время работы компаний превысила 15 миллиардов рублей. Зиновьева добавила, что резидентами пяти подмосковных ОЭЗ стали 19 новых компаний в этом году, что подтверждает востребованность площадок со специальными условиями размещения. Инвестиции в их проекты оцениваются в более чем 8,7 миллиарда рублей. Всего же в ОЭЗ Подмосковья на данный момент работают 216 резидентов. Для резидентов ОЭЗ действует специальный режим, который обеспечивает налоговые льготы. Так, ставка налога на прибыль в федеральный бюджет для резидентов составляет 2%. Также льготы действуют и для региональной части налога на прибыль: в течение первых восьми лет она составляет 0%, с девятого по 14 год – 5%, после 14 лет – 13,5%. Также действует свободная таможенная зона, которая дает нулевую пошлину для резидентов. Ставка действует на импортные товары для производства и экспорт продукции из ОЭЗ. За все время работы благодаря нулевой ставке таможенной пошлины резиденты сэкономили 9,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20241004/subsidii-1976440429.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), льготы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Льготы
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 15 миллиардов рублей сэкономили резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) в Подмосковье при помощи налоговых льгот и поддержки развития бизнеса, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Обычно, когда компания "заходит" в ОЭЗ, она сразу хочет стать резидентом, а не работать там в качестве простого арендатора. Потому что без этого статуса они не смогут воспользоваться преференциями. Главное преимущество для резидента — налоговые льготы. Высвободившиеся от снижения налоговой нагрузки средства можно направить на расширение производства, развитие экспорта и другие проекты. Компании активно пользуются этой возможностью", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что общая экономия на налоговых льготах за все время работы компаний превысила 15 миллиардов рублей.
Зиновьева добавила, что резидентами пяти подмосковных ОЭЗ стали 19 новых компаний в этом году, что подтверждает востребованность площадок со специальными условиями размещения. Инвестиции в их проекты оцениваются в более чем 8,7 миллиарда рублей. Всего же в ОЭЗ Подмосковья на данный момент работают 216 резидентов.
Для резидентов ОЭЗ действует специальный режим, который обеспечивает налоговые льготы. Так, ставка налога на прибыль в федеральный бюджет для резидентов составляет 2%. Также льготы действуют и для региональной части налога на прибыль: в течение первых восьми лет она составляет 0%, с девятого по 14 год – 5%, после 14 лет – 13,5%.
Также действует свободная таможенная зона, которая дает нулевую пошлину для резидентов. Ставка действует на импортные товары для производства и экспорт продукции из ОЭЗ. За все время работы благодаря нулевой ставке таможенной пошлины резиденты сэкономили 9,5 миллиарда рублей.