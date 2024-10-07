https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976728880.html

Более 300 здоровых детей родилось у родителей с ВИЧ в Подмосковье

Более 300 здоровых детей родилось у родителей с ВИЧ в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024

Более 300 здоровых детей родилось у родителей с ВИЧ в Подмосковье

Более 300 здоровых детей родилось у ВИЧ-инфицированных родителей в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:27

2024-10-07T11:27

2024-10-07T11:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 300 здоровых детей родилось у ВИЧ-инфицированных родителей в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Забота о здоровье мамы и малыша - наш приоритет. Особенно это важно для женщин, планирующих беременность при положительном ВИЧ-статусе. С начала года от родителей с ВИЧ у нас в регионе родилось более 300 здоровых детей", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. При планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап – прием антиретровирусной терапии во время беременности. Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты. Лечение проводится бесплатно. По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр СПИД.

https://ria.ru/20241004/podmoskove-1976379194.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева