Песков прокомментировал сообщения о мирных планах по Украине
Песков о мирных планах по Украине: публикации не имеют реалистичной основы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о мирных планах по ситуации на Украине, заявил, что на этот счет сейчас много публикаций, но ни одна не имеет реалистичной основы.
"Много сейчас идет публикаций на этот счет, много схоластики разной, рассуждений и так далее. Но пока ни под одним из этих рассуждений нет какой-то реалистичной основы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле воспринимают сообщения СМИ о предполагаемых планах разделения Украины по "германскому сценарию" на западную и российскую зоны влияния.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.