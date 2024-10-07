На западе Украины демонтировали памятник советским воинам
Азаров: в Ивано-Франковской области демонтировали памятник советским воинам
© Фото : Николай Азаров/TelegramВ селе Загорье-Кукольницком Ивано-Франковской области демонтировали памятник советским воинам
© Фото : Николай Азаров/Telegram
В селе Загорье-Кукольницком Ивано-Франковской области демонтировали памятник советским воинам
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Памятник советским воинам, павшим при освобождении Украины от нацистов, демонтировали в селе Загорье-Кукольницком Ивано-Франковской области, сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале.
"Радикальные националисты "победили" очередной памятник советскому солдату. На этот раз в Ивано-Франковской области. В селе Загорье-Кукольницкое демонтировали памятник советским солдатам, которые пали при освобождении Украины от нацистов. Уверен, что этот памятник тоже "побеждали" преимущественно мужики призывного возраста, которые вместо поездки в Покровск (переименованный украинскими властями прифронтовой город Красноармейск – ред.) воюют с монументами по всей Украине", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Он назвал демонтаж памятника постыдным событием и заявил, что таким образом киевский режим пытается уничтожить генетическую память украинцев.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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